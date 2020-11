Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ghostrunner a fait ses débuts le 27 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks ont promis que le même jour leur titre futuriste arriverait également sur Nintendo Switch.

Cependant, le port n’étant pas prêt, les entreprises ont décidé de prendre un peu plus de temps et de retarder le jeu pour la console hybride. Les développeurs ont demandé de la patience aux joueurs et ont assuré qu’il y aurait bientôt plus d’informations à ce sujet.

Si vous attendez avec impatience l’arrivée de Ghostrunner sur Nintendo Switch, nous avons une excellente nouvelle pour vous. Les studios ont tenu parole et ont confirmé aujourd’hui une nouvelle date de sortie pour le port. Heureusement, il reste peu de chose pour sa première.

Ghostrunner arrive très bientôt sur Nintendo Switch

Annonçant le retard, One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks ont déclaré que Ghostrunner ne prendrait pas autant de temps pour arriver sur Switch, car il serait publié en novembre.

Grâce aux réseaux sociaux, il a été confirmé que toute l’action Ghostrunner sera enfin disponible dans l’eShop Switch à partir du 10 novembre prochain. Vous pouvez l’ajouter à votre collection en échange de 29,99 $ US. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur sa taille de téléchargement.

Il est important de mentionner que ce lancement est confirmé au format numérique. Aucune des études impliquées n’a mentionné quoi que ce soit sur la possibilité de voir des copies physiques à l’avenir.

Ghostrunner arrive à N̅i̅n̅t̅e̅n̅d̅o̅ S̅w̅i̅t̅c̅h̅ le 10 novembre. Préparez-vous à atteindre le sommet de la Dharma Tower sur votre console̶.̶ # BeGhostrunner pic.twitter.com/QiQlAJJTzx – Ghostrunner (@GhostrunnerGame) 4 novembre 2020

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’essayer Ghostrunner, nous vous rappelons qu’il dispose d’une démo PC disponible sur Steam. La version d’essai permet de connaître ses principaux mécanismes, son univers et une partie de son histoire attrayante.

Votre mission dans Ghostrunner sera de gravir la tour du Dharma et d’achever Mara, qui est définie comme un tyran. Pour faire face à elle et à ses sbires, vous serez équipé d’un katana monomoléculaire et de réflexes incomparables.

Ghostrunner est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il arrivera sur Nintendo Switch le 10 novembre. Son lancement sur les consoles de nouvelle génération se fera jusqu’en 2021. Dans ce lien, vous trouverez plus d’actualités sur le titre.