Ghostrunner est maintenant disponible sur les consoles nouvelle génération et sur PC. Le titre de a été bien accueilli par la communauté, alors One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks ont décidé de publier plus de contenu pour l’aventure cyberpunk.

Grâce à cela, les joueurs peuvent désormais profiter d’un nouveau mode gratuit et obtenir du contenu payant supplémentaire. Le mode supplémentaire est pour l’instant gratuit pour les joueurs PC, ceci grâce à la dernière mise à jour du titre.

D’autre part, le Pack hiver il est déjà proposé en magasin pour un prix assez abordable. En échange, les joueurs pourront combattre dans la tour du Dharma avec de nouvelles armes sur le thème de l’hiver.

Ghostrunner a reçu tout ce contenu supplémentaire

Le mode gratuit mettra à l’épreuve les joueurs Ghostrunner les plus expérimentés, car il s’agit d’un mode Hardcore. Cette nouveauté vous permet de démarrer un nouveau jeu avec toutes les améliorations qui ont été précédemment réalisées. Cependant, la difficulté du jeu sera plus élevée.

Les niveaux auront quelques changements afin que les joueurs doivent planifier de nouvelles stratégies de combat. De même, ils doivent affronter tous les types d’ennemis dès le début de leur partie. Cette nouveauté est déjà disponible sur PC. Il arrivera sur PS4 et Xbox One le 17 décembre.

D’autre part, les utilisateurs de Steam peuvent désormais acheter le Pack hiver, qui est offert en échange de 1,99 USD ou 39 USD. Le lot donne accès aux mortels Katana Cold Wave et Cold Blooded Gloves, des objets à thème saisonniers.

“Ce pack augmentera votre inventaire cosmétique, les gants et l’épée de Noël personnalisés vous donneront un style totalement différent pour le jeu”, ont commenté les entreprises. Ci-dessous, une bande-annonce qui montre les nouvelles.

Ghostrunner est maintenant disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Son lancement sur les consoles de nouvelle génération se fera jusqu’en 2021. Dans ce lien, vous trouverez plus d’actualités sur le titre.