Ghost ‘n Goblins est, sans aucun doute, l’une de ces sagas cultes dans le monde des jeux vidéo. Et est-ce que si nous remontons le temps, son premier opus nous a apporté une arcade avec une difficulté aussi épique que l’avenir de notre malheureux protagoniste. Une prestation que, d’ailleurs, beaucoup d’entre nous gardent avec une affection particulière dans le cœur des joueurs. Par conséquent, l’annonce de Résurrection des fantômes et des gobelins, le redémarrage avec lequel Capcom veut rendre la série à son ancienne splendeur, nous a fait activer toutes les alarmes. Au fait, avez-vous envie d’une nouvelle vidéo pour vous lancer?

Et est-ce que Capcom, à travers son profil officiel sur Youtube, a publié le premier de ce qui sera une série de journaux de développement extrait de Ghosts ‘n Goblins Resurrection. A cette occasion, Peter Fabiano et Yoshiaki Hirabayashi (producteurs du jeu en question) parlent de ce à quoi on peut s’attendre avec ce titre et de ce qu’ils espèrent sera un hommage sincère au 35e anniversaire de la saga. Nous partageons avec vous tous vidéo, au bas du paragraphe:

Que pensez-vous du matériel présenté jusqu’à présent dans Ghosts ‘n Goblins Resurrection. Nous vous rappelons que le jeu arrivera sur Nintendo Switch le 25 février 2021. En attendant, il sera temps de peaufiner l’armure et le pantalon le plus célèbre du monde des jeux vidéo

