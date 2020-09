Par Rodolfo León

01.09.2020 à 19h56

L’une des productions les plus attendues pour ce qui reste de ce fatidique 2020 est la deuxième saison de Le mandalorien, qui devrait être lancé au cours du mois d’octobre en Disney +. Le grand méchant de ces nouveaux épisodes sera Moff Gideon, personnage joué par Giancarlo Esposito et que nous avons fini par savoir qu’il a en son pouvoir le Sabre sombre.

Dans une interview pour Collisionneur, Esposito Il a parlé du processus de création de la nouvelle saison, en particulier des scènes d’action, voici un fragment de ce qu’il a dit:

«Je ne veux pas donner de spoilers, mais j’ai fait toutes mes scènes d’action, sans trop de répétitions, même si c’est un assez gros budget, avec The Volume et tout ce qui se passe, ça laisse parfois moins de temps pour prêter plus faites attention aux cascades, qui, d’ailleurs, ont une nomination aux Emmy. «

L’acteur a également mentionné que:

«Parfois, ils me mettent un sabre et tout ce que j’ai, c’est la poignée, mais quand je travaille avec cette poignée, je dois me rappeler qu’il y a quatre pieds et demi ou cinq pieds de plus de ce sabre. Alors c’est comme ça que ça marche, alors j’ai dû m’entraîner. Et il y a des moments où j’ai un sabre complet qui s’allume ».