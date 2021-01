Bandai Namco a mis à jour les informations sur sa prochaine mise à jour de Force de saut pour présenter plus d’informations sur Giorno giovanna, protagoniste de la cinquième partie de JoJo’s Bizarre Adventure et l’un des personnages les plus populaires de la saga créée par Hirohiko Araki. Après la première de Yoruichi, qui aura lieu dans les premiers mois de l’année, Giorno rejoindra les personnages disponibles dans Force de saut Tout au long du printemps 2021 et avec son arrivée, le deuxième Season Pass du jeu prend fin.

Vous pouvez également profiter de Giorno sur Nintendo Switch.

Voici les informations que Bandai Namco a révélées sur Giorno:

Un vent d’or est prêt à hurler sur le champ de bataille de Force de saut quand Giorno Giovanna de JoJo’s Bizarre Adventure’s devient un personnage jouable à partir de ce printemps. Vos adversaires se retrouveront face à face avec votre stand quasi invincible, qui leur rappellera que vos attaques seront toujours inutiles.

Êtes-vous prêt et prêt pour l’action avec ce personnage charismatique et aimé? Je fais, mais fais attention et Si vous n’avez pas fini avec la cinquième partie de JoJo’s Bizarre Adventure’s, ne visitez pas la source ci-jointe dans cette nouvelle, car elle révèle d’importants spoilers sur le personnage. Savez-vous ce que vous pouvez visiter? La belle analyse du jeu que nous avons ici dans NextN et qui peut vous aider à clarifier certains de vos doutes sur le jeu avant d’en obtenir une copie.

