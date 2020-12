Un nouveau plates-formes tridimensionnelles des exploration s’approche de l’eShop de la console hybride, Glyphedu développeur indépendant Bolverk Games, créateur de plusieurs titres VR spécialisés tels que Dick Wilde. Ce nouveau titre, qui nous placera dans la peau métallique d’un scarabée mécanique avec la capacité de devenir une sphère, afin de nous déplacer plus rapidement et à travers des passages étroits, nous devrons localiser différents artefacts et reliques, cachés dans les points les plus reculés, pour restaurer sa splendeur ancienne à la ville des temples du désert. Ce titre devrait atterrir dans l’eShop de la console hybride du prochain 11 janvier, il n’y a donc pas grand chose à attendre.

Glyph est un jeu de plateforme 3D coloré et atmosphérique.

Vous incarnez un scarabée mécanique en forme de sphère, appelé le glyphe, du point de vue de la troisième personne. Le joueur doit pratiquer la précision, la vitesse et l’ingéniosité pour collecter des reliques et des artefacts, tout en explorant une série de niveaux très variés, enchanteurs et perfides.

Le but ultime est de terminer tous les niveaux et de restaurer l’ancienne ville de temple qui réside dans le désert, qui fonctionne également comme le monde central non linéaire du jeu.

Caractéristiques principales:

– Explorez des niveaux non linéaires expansifs

– Survivez aux pièges mortels et aux ennemis.

– Perfectionnez vos compétences et gagnez des produits cosmétiques uniques.

– Un jeu avec un potentiel de speedrun infini

– Facile à apprendre, satisfaisant à maîtriser

Glyph sur Nintendo Switch vous offre:

– Une expérience de jeu enrichissante et satisfaisante, garantissant des heures de plaisir à tout fan de plates-formes 3D classiques.

– Immersion dans une expérience bien conçue avec de la bonne musique et des commandes fluides.

– Un jeu stimulant et relaxant, avec une courbe d’apprentissage enrichissante qui convient à tous les types de joueurs.

– Une sensation de progression alors que vous voyagez à travers une série de niveaux enchanteurs et variés, rencontrez différents PNJ et apprenez-en davantage sur le monde dans lequel ils vivent.

– Exploration possible de chaque centimètre carré de chaque carte et sentiment de fierté à mesure que vous devenez plus habile aux commandes du jeu et que vous localisez des secrets difficiles à trouver.