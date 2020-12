L’un des jeux les plus étranges de tout le monde indépendant était probablement Gnosia pour diverses raisons. Le premier d’entre eux cette section visuelle curieuse avec des designs super frappants, y compris un dauphin qui peut parler. Et l’autre grande raison était qu’étant la bande-annonce d’un jeu raconté par le dialogue et la bande-annonce étant en anglais, il était très difficile de savoir ce qui se passait, encore moins en direct. Mais la réalité est que lorsque vous vous arrêtez pour voir ce qu’est cette Gnosia, vous réalisez deux choses. D’une part, cela peut paraître beau et d’autre part, malheureusement pour le jeu, l’intrigue est assez similaire à l’un des jeux de l’année.

Découvrez le suspect du navire avant qu’il ne tue tout le monde à Gnosia

Lorsque Gnosia a été lancé en 2019 au Japon, il l’a fait exclusivement pour la Playstation Vita. Quelques mois plus tard, en avril, il est arrivé sur l’eShop japonais Nintendo Switch. Aux deux dates, son plus gros problème existait déjà mais il n’avait pas encore atteint le terrain qu’il donnerait à la fin de l’été. De quoi je parle? Eh bien vous voyez, l’objectif du titre est de découvrir lequel du reste de l’équipage d’un vaisseau spatial est la Gnosia, une créature mimétique qui tente d’éliminer toute la vie de l’univers une à une. Ce sont des créatures menteuses, froides et calculatrices qui se cachent sous l’apparence de membres d’équipage et les assassinent. Pour découvrir qui est la Gnosia, vous ne pouvez parler qu’au reste de l’équipage et décider qui est le plus suspect pour les mettre en cryogénisation permanente, dans l’espoir que ce soit la créature meurtrière.

Vous n’êtes pas obligé de commenter ce dont vous vous souvenez de tout cela, non? Et bien que ce type de jeu n’ait pas été inventé par le titre d’InnerSloth, il faudra bien sûr de nombreuses comparaisons malgré le fait qu’il s’agisse d’un jeu solo avec un gameplay basé sur des romans visuels. Espérons que lorsque Gnosia sortira au début de 2021, tout cela ne fera pas de ravages, car ce ne serait pas de sa faute.

