Nous jouons! planifie de grandes choses pour 2021 et 2022.

Les sources d’ESTNN ont révélé que l’opérateur de tournois basé à Kiev WePlay! Esports prévoit d’accueillir une douzaine d’événements CS: GO et Dota 2 avec des événements LAN dans trois pays au cours de la saison 2021-2022.

Au total, WePlay prévoit de fournir au moins 10 000 000 $ de prix en argent tout au long des événements. Les fans de Dota 2 et CS: GO pourront assister à 12 à 14 événements au cours de la saison.

Au moins 1700 heures de diffusion sont prévues entre les bureaux anglais et russe. Nous jouons! Esports organisera des événements LAN dans trois endroits – Kiev, Los Angeles et Australie. Actuellement, la ville australienne qui accueillera l’événement n’est pas encore confirmée.

En plus des événements Dota 2 et CS: GO, WePlay! mentionne séparément leur intérêt pour les scènes de jeux de combat basées aux États-Unis.

Auparavant, WePlay! Esports a organisé quatre événements CS: GO en 2019 et 2020 avec un prize pool total de 236000 $. Ils ont également organisé plusieurs événements Dota 2, dont la cagnotte s’élevait à plus de 2 000 000 $. L’un d’eux était même un tournoi DPC officiel, le WePlay! Bukovel Minor. Avec ces plans futurs, WePlay! a certainement beaucoup à espérer.