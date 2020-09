Sony effectué son événement playstation 5 avec plusieurs surprises, dont les prix de la console pour toutes les régions, ainsi que sa date de sortie. En guise de « Encore une chose », Jim Ryan – président de Sony Interactive Entertainment – a surpris tout le monde en annonçant le Suite de God of War.

L’un des meilleurs jeux de cette génération recevra sa suite exclusif à PlayStation 5 en 2021. La bande-annonce ne montre rien d’autre que un logo et la phrase « Ragnarök is coming » avant de terminer avec l’année de lancement estimée: 2021. En arrière-plan, la voix de Kratos peut être entendue nous dire que nous devons être prêts

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn – Le studio de Santa Monica embauche (@SonySantaMonica) 16 septembre 2020

En dehors de cela, et que le jeu sera développé par Santa Monica Studio, il n’y a plus de détails sur la suite de God of War. Si Sony tient sa promesse et que le jeu continue 2021, l’année prochaine sera plein de grandes premières exclusives sur la PlayStation 5.

Le monde étant toujours plongé dans une pandémie de COVID-19, les dates peuvent bouger Et terminons en regardant les versions à l’échelle de Ratchet & Clank Rift Apart et les suites de God of War et Horizon Zero Dawn. Sony fait partie des entreprises qui n’a aucun problème à retarder ses parties afin de livrer une version finale comme il se doit. L’exemple le plus évident de ceci est The Last of Us Part II

La PlayStation 5 sort le 12 novembre à un prix avantageux

Sony lancera ensuite sa PlayStation 5 12 novembre aux États-Unis, Mexique et d’autres pays sélectionnés. Espagne et le reste du monde peut acheter la console au 19 novembre. Les prix définitifs seront:

PlayStation 5 All Digital Edition 399 $ / 399 €

PlayStation 5 Édition Standard 499 $ / 499 €

En termes de prix La stratégie de Sony est agressive si l’on tient compte du fait que le PS5 All Digital comprend le même matériel de la version standard et ne laisse de côté que le lecteur. Microsoft lancera une version moins chère 100 dollars / euros: Xbox Series S, qui si elle a un matériel de qualité inférieure axé sur l’offre de jeux à 120 Hz avec une résolution maximale de 1440p.

La la prévente commence à partir de demain, bien que les établissements n’aient pas été confirmés. Cela confirme ce qui a été divulgué il y a quelques heures, alors qu’un magasin français avait déjà placé les stands avertissant des réservations. Sony devancera Microsoft de près d’une semaine dans la prévente de sa console de nouvelle génération, ce qui sera bénéfique pour la société japonaise.

L’article «God of War» aura une suite exclusive sur PlayStation 5 l’année prochaine, il a été publié dans Hypertext.