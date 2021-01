Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les fans de God of War sont ravis, car Santa Monica travaille déjà sur un nouvel épisode de la franchise pour PlayStation 5. Le titre devrait faire ses débuts cette année, mais n’a pas encore de date de sortie.

Tout indique que ce sera une grande année pour les fans des aventures de Kratos, car en 2021 ils pourront également profiter d’une nouvelle bande dessinée dans la saga. Nous nous référons à God of War: Fallen God, publication Dark Horse Comic qui a été annoncée en mars 2020.

La bande dessinée devait faire ses débuts le 24 juin, mais a finalement été retardée en raison de la pandémie. Maintenant, la société a mis à jour la date de publication du message et il est confirmé qu’il arrivera bientôt.

God of War: Date de début de Fallen God confirmée

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, God of War: Fallen God sera une préquelle du titre le plus récent pour PlayStation 4. Cela permettra donc également aux fans de savoir tout ce qui s’est passé après God of War III.

L’histoire de la publication est en charge de Chris Roberson, qui a participé à d’autres bandes dessinées de la franchise. D’autre part, l’art de la bande dessinée est entre les mains de Tony Parker et Dave Rapoza. Le premier numéro de cette série aura 32 pages où nous verrons un Kratos qui tente de fuir son passé.

Si vous êtes intéressé par God of War: Fallen God, sachez qu’il sera désormais disponible le 10 mars. Il sera offert au prix de 3,99 $ US dans les formats physiques et numériques. La bande dessinée nous mènera juste après que Kratos ait combattu Zeus et Athéna, donc le guerrier va maintenant commencer une bataille contre lui-même et tout ce qu’il a fait.

«Un homme peut-il jamais être libéré de son passé? Les marées du temps peuvent-elles laver les sables sanglants du péché? Ou est-ce que les transgressions transpirées tachent l’âme de façon permanente et inéluctable? »Dit sa description.

Quant au nouveau jeu pour PlayStation 5, Santa Monica n’a révélé qu’une bande-annonce pour l’instant, nous n’avons donc vu aucun gameplay ou une date de sortie a été confirmée. D’un autre côté, un membre de l’étude estime que God of War: Ragnarok sera le meilleur jeu de 2021.

Le nouveau God of War est déjà en développement pour PlayStation 5. Regardez ce lien pour toutes les actualités liées à la franchise.

