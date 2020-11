Les aventures de Kratos et Atreus sont maintenues à un taux de rafraîchissement de 60 FPS.

Avec l’arrivée de la PS5, c’est maintenant que vous pouvez voir les avantages des jeux PS4 améliorés grâce aux fonctions de la nouvelle console. L’un d’eux est God of War, pour beaucoup, l’un des meilleurs titres PlayStation 4, qui peut désormais être apprécié à 4K et 60 FPS sur le système de nouvelle génération de Sony.

Pour nous donner une meilleure idée de la valeur de la performance du Les aventures de Kratos et Atreus sur PS5, la chaîne YouTube de L’analyste Bit a publié une vidéo de comparaison très intéressante, avec le jeu fonctionnant sur PS4, PS4 Pro et PS5. Vous pouvez voir le résultat sur ces lignes.

God of War fonctionne à 4K et 60 FPS sur PS5Comme on peut le voir, The Bit Analyst affecte divers aspects du jeu, affectant le framerate, qui est tient à un taux de 60 FPS qui apporte plus de dynamisme et d’immersion à l’expérience de jeu, même en résolution 4K. Aussi preuve améliorations dans d’autres sections telles que la texturation ou la distance de dessin, ainsi que des temps de chargement inférieurs d’environ sept secondes différents de ceux de la PS4 Pro.

God of War sur PS5 est une excellente option que vous ayez pu en profiter à son époque ou si vous vous en approchez pour la première fois. Le jeu est inclus dans le catalogue PS Plus Collection pour PS5. Une collation avant l’arrivée de God of War 2, qui prévoit de libérer le Ragnarok en 2021.

