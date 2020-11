La première de la nouvelle génération de consoles est l’un des moments les plus attendus de cette année chaotique. Mais malgré le fait que les consoles nous offriront un catalogue de lancement et de post-lancement intéressant, il existe encore de nombreux jeux qui promettent d’être une révolution, comme est le cas de Godfall, titre que votre grande première sur PlayStation 5 et PC.

Le jeu verra votre grande première le 12 novembre Mais, pour ces joueurs PlayStation 5, ce sera plus que prêt. Mais si vous faites partie des utilisateurs qui souhaitent profiter de cette formidable expérience sur PC, sachez qu’il existe certaines exigences que vous devez respecter avec votre ordinateur. Par conséquent, nous allons détailler les exigences minimales et recommandées afin que vous ne manquiez pas la grande possibilité de créer le chaos dans un monde plein de dangers.

Configuration minimale requise pour profiter de Godfall sur PC

Système d’exploitation: Windows 10 Processeur: AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i5-6600Mémoire: 12 Go de RAM Graphiques: AMD Radeon RX 580, 8 Go | NVIDIA Geforce GTX 1060, 6 Go

Configuration recommandée pour profiter de Godfall sur PC

Système d’exploitation: Windows 10 Processeur: AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i7-8700 Mémoire: 16 Go de RAM Graphiques: AMD Radeon RX 5700 XT, 8 Go | NVIDIA Geforce GTX 1080 TI, 11 Go

De cette façon, nous savons que Godfall est l’une des grandes révolutions de la génération. C’est une proposition qui sera publiée sur PC et PlayStation 5 et que mettra nos talents d’épée à l’épreuve, le bouclier et, surtout, récupérer de grands trésors sur des monstres. Avec notre armure et un style de combat unique, nous aurons l’opportunité de profiter de grandes compétences à la fois seuls et en bonne compagnie.