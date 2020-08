La prochaine génération de consoles se rapproche de plus en plus et il est maintenant temps de passer en revue certains des titres qui seront prêts à donner aux joueurs de grandes opportunités avec leurs propositions intéressantes. Pendant événement playstation 5 Nous avons pu apprendre quelques informations sur les exclusivités et les titres qui viendront sur la nouvelle console Sony mais, bien sûr, nous pourrions dévoiler de bonnes nouvelles sur Godfall, l’un des jeux qui profitera des excellentes fonctionnalités de la console.

Avec sa sortie de plus en plus proche, bien que pour le moment sans date confirmée, le titre a décidé de continuer à faire la lumière sur ses nouveautés. Cette fois à travers une petite vidéo partagée par Sony lui-même sur ses réseaux sociaux et où l’on nous présente une partie de l’armure que nous pouvons porter dans notre grande aventure à travers le monde de Godfall.

L’un des aspects les plus intéressants de cet excellent travail pour la console Sony est qu’elle profitera de la commande tactile du Dualsense. Comme l’étude l’a indiqué, avec cela, ils recherchent simuler une grande variété de surfaces et de textures qui pourra passer du marbre au champ trempé Avec cela, ils cherchent à ce que le joueur vive les batailles de près, y compris les moments où, dans un combat, le joueur profite de ces sensations pour savoir quand il peut glisser pour éviter l’attaque ennemie.

Godfall sera publié sur PC et PlayStation 5. C’est l’une des grandes promesses de l’année, un lancement qui sera disponible cet hiver, même si pour le moment une date exacte n’a pas été confirmée. Mais, selon les intentions de l’étude, le jeu sera disponible au moment du lancement de la nouvelle console Sony avec une proposition intéressante au format hack & slash.