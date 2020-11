Counterplay publie également un aperçu de la bande originale du jeu, disponible séparément le 13 novembre.

De moins en moins jusqu’à la première de Godfall dans les magasins. Nous parlons du nouveau (et du premier) ‘slasher de pillard‘de Counterplay Games et Gearbox, annoncé pour PlayStation 5 et aussi pour PC, qui sera mis en vente à la mi-novembre. Et à l’apéritif, pour nous mettre en appétit, les responsables nous proposent un aperçu de l’une des plaques de valeur du jeu avec une nouvelle vidéo teaser que nous avons au début de l’actualité.

Pour ceux qui ne se sont pas encore plongés dans l’histoire de Godfall, les plaques de valeur Ce sont des ensembles d’armures spéciales que nous obtiendrons tout au long de l’aventure, et ils agissent comme les “classes” personnage. Il n’y a que 12 plaques de valeur au total dans l’univers du jeu, et chacune offre des statistiques et des attributs différents, son propre design et une capacité spéciale unique. Et avec cette vidéo, on peut savoir à quoi ressemblera le Valorplate ‘Vertigo’ dans le jeu.

Une armure avec un design d’insecte très frappant, et qu’il semble être axé sur un style de jeu agile, à la fois pour son style et pour le choix des armes doubles que le studio utilise pour le montrer. Avec elle, le compte officiel de Godfall sur Twitter a également offert un aperçu de la bande originale du jeu, composé par Ben MacDougall, qui sera disponible à l’achat numérique le 13 novembre.

Godfall sera disponible sur PS5 et PC mi novembre, sur ordinateur le 12, et sur PS5 le 19. Récemment, leur étude a fourni des détails sur le butin, la progression et la personnalisation du jeu, et il a également été annoncé que le jeu offrirait une sorte de mode roguelike dans sa fin de partie. En attendant leur arrivée, et si vous ne les avez pas encore lues, voici nos premières impressions sur la PlayStation 5.

