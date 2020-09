Pour le moment, il y a beaucoup de données que nous ne connaissons pas sur la nouvelle génération de consoles. En fait, c’est l’une des propositions les plus attendues depuis nous n’avons pas de date de sortie ni un prix à retenir pour cette fin d’année où la nouvelle génération de consoles sera parmi nous. Mais petit à petit on voit l’actualité dans les titres à venir, comme ça arrive avec Godfall.

Cette surprenante projet prépare son arrivée sur PC et PlayStation 5, étant l’un des premiers titres qui aura fière allure sur la console de nouvelle génération de Sony. Pour cette raison, avec une position aussi importante, le studio n’a pas hésité à partager avec les joueurs quelques-uns des développements les plus intéressants qui font son arrivée avec le titre, comme son gameplay impressionnant avec une haute qualité graphique.

Comme le mentionne l’équipe elle-même, ce nouveau gameplay, bien que bref, peut être vu en 4K et 60 fps. L’une des caractéristiques les plus recherchées par les joueurs et qui semble être le standard de cette nouvelle génération. Bien sûr, dans le gameplay, le titre de la vidéo attire beaucoup d’attention puisque l’étude souligne que « Mentalement, l’esprit, nous sommes sur PS5 », ce qui nous permet de savoir que, bien que le gameplay est pour PC, sur PlayStation 5 on peut s’attendre à la même qualité.

Nous savons donc que Counterplay Games travaille dur pour faire de Godfall l’une des expériences les plus amusantes et les plus satisfaisantes pour les joueurs. Un projet impressionnant qui non seulement cela nous surprendra de manière jouable, mais il aura aussi une belle histoire qui, pour le moment, n’a pas encore été révélée. De grandes propositions jouables, des graphismes incroyables et des attaques incomparables ne sont que quelques-uns des points que nous retrouverons dans ce titre ambitieux qui verra sa première sur PC et PlayStation 5 plus tard cette année.