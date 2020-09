Gearbox donnera l’épée de ZerO (Borderlands) aux personnes qui précommanderont le jeu.

La PAX en ligne a accueilli hier un événement auquel il a participé Boîte de vitesses, qui a donné de nouveaux détails sur Borderlands 3. Mais, en plus de cela, la société a également rapporté des nouvelles de Godfall, un jeu dans lequel elle agit en tant qu’éditeur. Le titre recevra diverses éditions, qui contiendra différentes récompenses et même des extensions; une nouvelle bande-annonce axée sur le combat.

Il ressemble à ce slasher de butin, développé par Jeux de contre-jeu, a fait l’objet de nombreux travaux de polissage ces derniers mois. Dans la nouvelle vidéo, nous pouvons clairement voir comment la section de combat il s’est amélioré, avec des animations plus fluides et plus naturelles. Il y a aussi une section visuelle plus travaillé, avec des effets d’éclairage améliorés et des moments vraiment spectaculaires.

En plus de cette nouvelle vidéo, Publication de boîte de vitesses a annoncé de nouveaux détails sur les éditions que Godfall aura lors de sa sortie sur PC et PlayStation 5, dans un date à préciser. Sur un ordinateur, le titre peut désormais être réservé dans Epic Games Store et différentes versions du jeu, que nous détaillons ci-dessous.

La première chose à noter est que Gearbox a publié images officielles des réservations dans lesquelles il inclut l’Epic Games Store et la PS5, de sorte que les prix que nous voyons dans le magasin des créateurs Fortnite seront probablement les mêmes sur la nouvelle console de Sony. Godfall, qui expliquait son univers il y a un mois, aura trois éditions et le de base, qui n’inclura que le jeu, coûtera 59,99 euros, donc ce titre de nouvelle génération n’augmentera pas le prix.

En outre, Godfall aura deux autres éditions spéciales. D’une part, le édition deluxe, qui coûtera 79,99 euros et comprendra le jeu et l’extension 1 (sortie prévue en 2021). D’autre part, le Édition ascensionnée Il coûtera 89,99 euros et apportera tout, du Deluxe à de nombreux produits cosmétiques exclusifs, allant des costumes aux nouveaux skins pour certaines armes.

Enfin, il faut noter que tous ceux qui réserver le jeu, quelle que soit l’édition, ils recevront également récompenses numérique. Le plus frappant est le épée de zéro (Borderlands), mais comprend également des skins et un pack de démarrage (une sélection d’articles qui augmenteront notre puissance). Verrons-nous plus de Godfall lors de l’événement PlayStation 5 de mercredi prochain?

