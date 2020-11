“Qui se soucie si vous avez l’air bien, si vous ne vous souciez pas de votre personnage et du monde dans lequel il se trouve?”

Souvent, les jeux basés sur la progression du butin grincent lorsque le gameplay et histoire serrer la main: histoires creuses, dialogues que vous n’entendez pas parce que vous filmez, ou incapacité à avancer jusqu’à ce qu’un tel personnage termine ses répliques, par exemple. Si vous avez peur de la possibilité que Godfall jette l’éponge et se concentre uniquement et exclusivement sur l’action, vous pouvez respirer tranquillement: à partir de Jeux de contre-jeu ils semblent avoir ce flanc bien couvert.

Lors d’une interview avec Gaming Bolt, le producteur Richard Heyne a parlé de l’importance de l’histoire dans une première IP: “Le monde d’Aperion est complètement nouveau pour les joueurs. Si l’histoire et le récit n’occupaient pas un place centrale dans le développement, nous savions que nous courrions le risque de créer un monde qui se sentirait vide. “

Il y aura du matériel à découvrir même après avoir vaincu les macros à la fin du jeu “Qui se soucie si vous avez l’air bien, si vous ne vous intéressez pas à votre personnage ou au monde dans lequel il se trouve?” ajoutez la création. La vérité est qu’à ce jour, nous ne connaissons pas en détail l’histoire du jeu, au-delà de notre objectif, une cinématique et morceaux de texte distribué par les réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, il semble que quiconque le souhaite aura beaucoup de matériel à lire.

“Au-delà de la campagne, nous voulions nous assurer qu’il y avait un monde riche que les joueurs pourraient continuer à découvrir même après avoir vaincu Macros [el jefe final] et les crédits roulent », explique Heyne.« Nous avons travaillé dur pour créer un énorme codex rempli de morceaux généreux de l’histoire d’Aperion, d’informations sur les ennemis et d’autres détails sur l’arrière-plan. Puisque les chevaliers valoriens s’expriment par le combat, nous veillons également à ce que arme avait sa propre histoire imprimée. “

Godfall sera disponible le 12 novembre sur PC et PS5, bien que cette dernière n’arrivera en Espagne qu’une semaine plus tard. Si vous envisagez de jouer à la version ordinateur, vous serez peut-être intéressé de savoir que nous connaissons déjà la configuration système requise et qu’ils semblent assez exigeants.

