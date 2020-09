Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme nous vous l’avons informé dans plusieurs notes ce week-end, PAX Online a déjà démarré et proposera des mises à jour sur de nombreux jeux la semaine suivante. L’une des sociétés présentes est Gearbox Software et, en plus de faire des annonces pour Borderlands 3, elle a révélé les détails de Godfall, le prochain jeu qui arrivera sur PC et PlayStation 5 en exclusivité sur console.

Dans son espace réservé sur PAX Online, le distributeur a révélé le détail des éditions dans lesquelles Godfall sera disponible sur PlayStation 5. Nous vous rappelons qu’il avait été confirmé que le titre aurait une édition standard et une édition de luxe. Le premier n’inclurait que le jeu de base et sera vendu pour 59,99 USD, tandis que l’autre donnerait également accès à Expansion 1, qui devrait faire ses débuts en 2021 et coûtera un peu plus, 79,99 USD.

Godfall aura 3 éditions différentes

L’édition ascensionnée comprendra beaucoup de contenu numérique

Eh bien, aujourd’hui, il a été annoncé que Godfall aura une édition supplémentaire, l’édition ascensionnée, qui comprendra plusieurs objets qui ne peuvent pas être obtenus d’une autre manière et donneront aux guerriers une apparence très exclusive, car ce sont des objets du jeu. Nous vous laissons une liste du contenu, qui sera vendu en échange de 89,99 $ USD.

Jeu de base et extension 1

Pack d’armes d’or

Bouclier d’or

Bannière dorée et titre du lobby « Zodiac Knight »

Skin Valorplate Orange Vertigo

Skins de plaque de valeur dorée pour Silvermane, Phoenix et GreyhawkContenu de l’édition ascensionnée

De même, le distributeur a annoncé que ceux qui précommanderont le jeu dans ses différentes versions auront également accès à du contenu supplémentaire, comme plus d’articles cosmétiques et d’objets qui seront utiles dans l’aventure. L’élément le plus frappant des incitations est peut-être l’épée, car c’est un élément de l’univers Borderlands. Nous vous laissons la liste ci-dessous des incitations à la prévente dans le jeu, ainsi que l’image du contenu. Ci-dessous, vous pouvez également trouver une vidéo dans laquelle cette arme est présentée en détail.

Skins Chrome Valorplate pour Silvermane, Phoenix et Greyhawk

Skin Valorplate Red Typhon

Objets du pack de démarrage (ensemble d’augmentation initiale, charme et anneau)

L’épée de Zer0Incitatifs de prévente Godfall

Gearbox Software a également partagé une nouvelle vidéo dans laquelle vous pouvez voir le combat de Godfall en résolution 4K, nous vous laissons ci-dessous.

Que pensez-vous des différentes éditions de Godfall? Quelle est celle qui retient votre attention? Allez-vous précommander le jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous vouliez voir plus de gameplay de Godfall, nous vous recommandons de consulter cette page. Dans cet autre vous verrez sa superbe couverture.

Godfall fera ses débuts en 2020 sur PlayStation 5 et PC (via Epic Games Store). Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier.

