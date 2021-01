Les dernières nouveautés de Clever Beans seront disponibles à partir du 29 janvier sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia.

Le fantasme sombre de Gods Will Fall se rapproche de plus en plus, car sa première est prévue le 29 janvier prochain. Argent profond, l’éditeur responsable du projet, a annoncé la campagne de réservation anticipée du jeu, qui accordera des récompenses à ceux qui achèteront à l’avance cette proposition indépendante.

Plus précisément, en réservant Gods Will Fall, vous pourrez obtenir le casque de chasseur, qui est attribué au hasard dans chaque nouveau jeu, et ce sera une façon dont les dieux sauront que la chasse a commencé. En outre, les utilisateurs pourront également acheter le Édition Valiant, avec lequel obtenir le casque de chasseur susmentionné et la vallée des dieux endormis, ainsi que d’autres extras sous forme d’armes, de compétences et de vêtements.

La campagne de réservation de Gods Wil Fall est en coursBien que nous vous ayons déjà parlé du jeu à l’occasion, nous vous rappelons qu’il s’agit d’une aventure développée par le studio britannique Clever Beans, qui raconte l’histoire de quelques guerriers celtiques qui ont survécu dans une armée pratiquement détruite. Son objectif est de faire face aux dieux qui ont laissé le monde en échec, et pour cela, les huit survivants devront utiliser leurs différentes capacités pour tuer toutes sortes de créatures. Ses créateurs promettent un système de combat facile à apprendre, mais difficile à maîtriser.

Si vous êtes intéressé par Gods Will Fall, en plus de pouvoir le réserver maintenant, sachez qu’il sera lancé le 29 janvier 2021 à PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia.

En savoir plus: Gods Will Fall et Deep Silver.

