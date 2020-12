Huit guerriers celtiques confrontés à une puissance maléfique, avec pratiquement aucune ressource, sachant que l’échec signifie la mort et la perte de tout ce qu’ils possédaient. Cela semble terrible, cela semble difficile, et c’est pourquoi Gods Will Fall est un jeu si intéressant. Nous vous disons ce que vous pouvez attendre de cette aventure roguelike qui nous oppose aux dieux celtiques dans un combat mortel.

Si nous restons à la surface, Gods Will Fall n’est pas très différent de tant d’autres roguelike qui sont apparus ces dernières années. Des donjons qui changent de conception à chaque nouveau jeu, des combats difficiles avec des éléments de RPG, une mort permanente et redoutable patrons finaux espérant porter un coup fatal aux joueurs les plus imprudents. Mais ce jeu du studio indépendant Haricots intelligents il ne se contente pas d’être «un autre», et il cherche sa propre identité avec certains aspects du jeu qui me rendent fou. Vous êtes devant huit guerriers celtiques qu’ils doivent surmonter 10 donjons avec presque aucune ressource, avec tout contre lui … et seul. Car un seul d’entre eux affrontera ce sort cruel pendant que ses camarades attendent aux portes de l’enfer. S’il réussit le test, tout le monde en bénéficiera avec de nouvelles armes, avec une amélioration de niveau, mais s’il meurt, un autre devra prendre sa place en tentant sa fortune dans le même scénario, ou dans tout autre, puisque depuis le début nous avons liberté pour explorer ces donjons dans l’ordre que nous préférons. Et s’ils meurent tous, l’histoire se termine. Il n’y en a plus.

Jouer en sachant qu’une erreur peut vous coûter le jeu génère une tension brutale qui ne disparaît pas dans Gods Will Fall, peu importe combien vous avez huit guerriers à votre service. Pensez simplement aux dernières mesures de l’aventure. Un mort, un autre et un autre … jusqu’à ce que vous avanciez dans cette sombre scène avec quelques courageux, plus forts par l’expérience, mais au bord de l’échec. Cela semble terrible, non? Même ainsi, il existe une option pour sauve tes alliés tombés au combat. S’ils sont vaincus, mais que vous parvenez à surmonter ce donjon avec un autre personnage, vous le sauverez, à une condition. En aucun cas, ils ne doivent subir une attaque mortelle, identifiée à une aura rouge, car s’ils reçoivent un de ces coups, ils ne reviendront jamais d’entre les morts. Des nuances qui donnent de la personnalité à une aventure d’action roguelike qui a encore beaucoup de secrets à découvrir, et qui est née avec l’idée que chaque joueur vit le sien l’histoire; celui que vous souhaitez partager avec les autres. «Les meilleures histoires que l’on puisse raconter dans un jeu vidéo sont celles qui parlent des moments uniques que vit un joueur», soulignent les auteurs de Gods Will Fall, qui ont donné vie au jeu avec une philosophie qui cherche précisément la même chose. “Il n’y a pas une seule histoire pour des milliers de joueurs, mais des milliers de joueurs partageant leurs propres histoires.”

Qui sera le prochain?

Il n’y a pas d’histoire unique pour des milliers de joueurs, mais des milliers de joueurs partageant leurs propres histoires.S’il n’y avait pas le fait que vous sachiez que n’importe lequel d’entre eux pourrait mourir à tout moment, cet instant avant l’action au cours de laquelle les huit guerriers que vous dirigez se tiennent aux portes d’un donjon, se regardant, attendant cette décision qui marquera le destin de leur vie: qui entrera seul pour affronter la mort? Chacun de ces hommes courageux a des traits uniques: il y en a ceux qui sont plus rapides, ou avec une plus grande résistance, et même avec compétences passives aussi curieux que “moins de santé, plus vous frappez fort”. Et puis bien sûr, nous avons les armes avec cinq styles de combat bien différencié et leurs propres mouvements spéciaux. La question est… qui envoyez-vous combattre? Vous n’avez aucune information préalable sur le donjon auquel vous faites face; vous ne savez pas s’il sera préférable pour vous d’utiliser des lances ou un combat plus défensif avec épée et bouclier. Alors, envoyez d’abord celui avec qui vous vous sentez le plus à l’aise, ou tentez votre chance avec les plus faibles, explorez le scénario, puis pariez sur votre meilleur héros.

Vous êtes libre d’explorer et d’agir à votre guise dès la première minute, et cela affecte également la façon dont vous agissez dans un donjon. Plus vous battez d’ennemis, moins le boss final aura de santé, mais parfois faire face à un combat épique et impossible peut vous récompenser avec un butin légendaire alors… que ferez-vous? Chaque donjon est unique non seulement par son esthétique, mais aussi par le type d’ennemis et de défis qu’il pose, tous de une perspective isométrique rappelle les RPG classiques ou des jeux comme Diablo. Ne vous laissez pas berner par ceci: le combat va être dur; ongle expérience stimulante comme peu d’autres dans lesquels «la défaite est toujours menaçante». L’équipe de Clever Beans souligne que “le succès au combat vient de la patience”; de savoir combien attaquer ou quand esquiver ou bloquer. En bref, «à partir des décisions que vous prenez».

On parle de donjons, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont tous souterrains, car la variété des scénarios sera importante dans Gods Will Fall.

“Quand laisser un guerrier dans un donjon? Quand essayer quelque chose de différent? Quand devriez-vous utiliser l’un de vos meilleurs héros, ou même faire confiance à la parole d’un Dieu? Ces situations difficiles,” commentent-ils, “sont ils vous feront ressentir le succès au combat comme une vraie victoire, comme une réussite personnelle. ” Revenir au combat le combat ne sera pas très complexeVous n’aurez pas à apprendre beaucoup de combos, mais cela ne signifie pas que Gods Will Fall est un presse-boutons. Au contraire. Vous devez bien mesurer chaque action que vous exécutez car les ressources telles que les potions sont si limitées que si vous faites quelques erreurs avant de combattre le dieu de la rigueur, vous devrez être incroyablement bon dans cette bataille finale pour ne pas mourir en essayant. En cours de route, vous pouvez également utiliser des boosters de dégâts, des explosifs ou des armes lancées, mais ce sont toujours des ressources très limitées. Comment savez-vous que vous agissez correctement? Entraine toi, il n’y en a pas d’autre.

Il existe cinq ensembles: épées, lances, haches / masses, doubles haches / masses, tomahawk / masse de guerre; chacun avec ses mouvements.

Dans Gods Will Fall, vous trouverez à peine des informations sur ce qu’il faut faire, où aller ou comment agir, car cela fait également partie de l’expérience. Apprenez des erreurs, des victoires, de ces batailles épiques qui nous mettent au bord de la mort, et aussi de nos propres ennemis; comment ils agissent, quelles armes fonctionnent le mieux, quand charger une attaque ou esquiver et frapper. En nettoyant les donjons, vous obtenez de meilleures armes, de nouvelles capacités, que vous devrez distribuer à vos survivants. Et je parle en ces termes parce que, vraiment, le jeu va être un cauchemar. Cela semble facile, et c’est ce que j’ai cru quand j’ai vu un dieu tomber au premier virage. Comme j’avais tort. De là, aucune des histoires successives n’a eu une fin heureuse. La mort, la mort et encore la mort. Parce que les ennemis finaux sont implacables. Un coup de feu de leur part vous laissera dans le dernier, mais ils continuent également de changer leur stratégie de combat pour que, s’ils réessaient, vous ne sachiez jamais comment ils vont réagir. Et j’adore ça. Qu’ils ont même plusieurs stratégies pour que dans chaque jeu, le combat soit différent.

Il y a d’autres détails que j’ai aimés, comme le le monde central qui donne accès aux dix donjons qui peuvent être explorés librement, et qui cache quelques secrets sur l’histoire et le fond de l’intrigue de cette aventure. J’ai posé des questions sur des défis supplémentaires tels que des énigmes ou des ennemis, mais même s’il semble qu’il n’y en aura pas, Clever Beans a garanti qu’il y aurait des choses intéressantes à découvrir. Encore une fois, ils veulent que les joueurs le fassent eux-mêmes; Laissez-les vivre leur propre aventure dans un jeu qui semble assez bien visuellement. Leur graphique Ils ont un certain air pictural, avec une bonne variété de monstres et de scènes, les dieux étant les principaux protagonistes.

Plus vous battez d’ennemis, moins le boss final aura de santéJe n’en ai vu que trois en action, et bien que techniquement ce ne soit pas un jeu qui vous surprendra, j’aime la façon dont chaque dieu et son sanctuaire ont été conçus en tenant compte des mythes celtiques, les symboles qui les définissent. . Et bien qu’à première vue, certains d’entre eux ne semblent pas effrayants … ne vous fiez pas! Je suis désolé de ne pas pouvoir vous parler de mon expérience personnelle ici, car je n’ai pas eu l’occasion de jouer, regardez simplement une démo avec les auteurs de Gods Will Fall. Mais cela a suffi pour que je compte déjà les jours restants pour commencer le combat contre ces dieux, et la bonne nouvelle est que nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps, puisque le jeu est sorti sur PC, Xbox One, PS4, Stadia et Nintendo Switch activé 29 janvier.

