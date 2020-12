Le jeu avait disparu il y a des mois en raison de critiques après un mème adressé au président chinois.

Il semble que ce ne sont pas les jours les plus faciles pour CD Projekt, la société polonaise qui a récemment lancé Cyberpunk 2077, un jeu qui fait l’objet de critiques en raison de son statut sur consoles. La firme possède également la boutique numérique GOG.com, qui augmente désormais les problèmes avec la publication d’un jeu vidéo indépendant.

Le jeu a disparu sans raison apparente de Steam il y a quelques moisIl y a quelques heures, le compte officiel du GOG annonçait l’arrivée de Devotion, un jeu d’horreur dont nous vous avions déjà parlé, après avoir été au centre des critiques en Chine pour l’apparition d’un mème du président chinois Xi Jinping. Les créateurs du jeu, le studio taïwanais Jeux de bougie rouge, ils se sont excusés pour ce qui s’est passé et ont disparu peu de temps après de Steam sans raison apparente. On a dit que c’était un problème technique, mais la vérité est qu’il n’est jamais revenu.

Compte tenu de ces problèmes, le jeu, qui avait été bien accueilli par les critiques jusqu’à ce qui se passait, était inaccessible à une grande partie du monde. Son arrivée à GOG allait régler le problème. Mais la société polonaise elle-même a publié un tweet signalant qu’elle avait a rétracté son intention de vendre Devotion en raison “de l’indignation des joueurs”.

De cette manière, Devotion est une fois de plus un travail difficile à réaliser et ses développeurs sont laissés aux portes de l’accès au jeu. des mois après sa disparition de Steam. On ne sait pas très bien d’où vient la réaction de GOG et de nombreux utilisateurs critiquent la façon dont l’entreprise a opéré avec ce lancement, qui n’a finalement abouti à rien.

En savoir plus: GOG.

