Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Devotion, le titre d’horreur controversé de Red Candle Games, était de nouveau sous les projecteurs ce matin. Après une censure de 2 ans, le titre allait revenir sur le marché très peu de temps après avoir été retiré de Steam.

Cela a été possible grâce à son arrivée chez GOG, le magasin CD Projekt RED. Cependant, les choses se compliquent de plus en plus pour Red Candle Games et leur jeu, car leur relance ne se réalisera pas après tout.

Trouver: L’œuf de Pâques de dévotion de Xi Jinping a agacé les joueurs chinois

La dévotion est à court de relance chez GOG

Red Candle Games a annoncé aujourd’hui que Devotion ferait ses débuts sur GOG le 18 décembre. La société a affirmé que le jeu serait proposé sans aucune modification de contenu pour 16,99 USD.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, CD Projekt RED a publié un court message sur les réseaux sociaux de GOG. Dans celui-ci, il a annoncé que le retour de Devotion ne serait pas possible dans son magasin en raison de plaintes de plusieurs joueurs.

«Il a été annoncé ce matin que le jeu Devotion arriverait au GOG. Après avoir reçu de nombreux messages de joueurs, nous avons décidé de ne pas inclure le jeu dans notre boutique », a écrit la société sans plus d’explications.

La nouvelle a intrigué une partie de la communauté et a même bouleversé d’autres développeurs indépendants, qui ont pris la décision de soutenir Devotion et de ne pas publier leurs jeux via GOG.

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que le jeu Devotion arriverait sur GOG. Après avoir reçu de nombreux messages de joueurs, nous avons décidé de ne pas lister le jeu dans notre boutique. – GOG.COM (@GOGcom) 16 décembre 2020

Plus tôt dans la journée, on supposait que le jeu SkateBIRD arriverait sur @GOGcom. Après avoir reçu un message de leur part qui a sapé un autre développeur indépendant, nous avons décidé de ne pas lister notre jeu dans leur magasin. – Megan Fox (@glassbottommeg) 16 décembre 2020

Au moment d’écrire ces lignes, Red Candle Games n’a pas fait de commentaires à ce sujet. Cependant, tout indique que CD Projekt RED a refusé de sortir le jeu sur GOG en raison de la polémique initiale du titre qui lui a coûté sa place sur Steam.

Le studio avait précédemment déclaré qu’il n’était pas prévu que le jeu d’horreur revienne sur la plate-forme de Valve. Donc, pour l’instant, on ne sait pas ce qui arrivera à Devotion et si elle sera un jour disponible à nouveau.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La dévotion a eu son lancement physique malgré la controverse

On s’attend à ce que dans les prochaines heures, Red Candle Games publie une déclaration contenant plus d’informations à ce sujet. En attendant, dans ce lien, vous pouvez trouver plus d’informations sur Devotion et d’autres jeux indépendants.