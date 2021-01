Going Under n’est peut-être pas le roguelite qui a fait le plus de bruit l’année dernière et c’est normal. Sortir avec deux titans tels que Spelunky 2 et Hades n’importe qui passerait inaperçu de la plupart du public. Mais ce que c’était, c’est l’un des jeux les plus drôles au niveau de la jouabilité et surtout le script qu’un serveur a eu le plaisir de jouer l’année dernière. Avec un humour super acide quand il s’agit de critiquer le travail des stagiaires, des stars et des grandes entreprises qui encouragent une consommation excessive, Jackie a conquis une part du cœur de nous tous qui l’avons aidée à survivre dans sa première entreprise. Malheureusement, un jeu qui se trouve dans les bureaux de l’entreprise est arrivé dans les pires moments, avec la moitié du monde travaillant à domicile en raison de ce que nous savons tous déjà. Et c’est pourquoi la première mise à jour gratuite majeure du titre Aggro Crab Games met l’accent sur le télétravail.

Nouvelles armes, modes, secrets et un imposteur dans la mise à jour «Travailler à domicile» de Going Under

Bien que la mise à jour arrive aujourd’hui sur Steam et sur l’Epic Games Store, les utilisateurs de console devront attendre jusqu’au 25 février pour pouvoir goûter à tout le contenu que la mise à jour apporte. Et ce n’est pas vraiment peu! Passons en revue ce que cela apporte au cas où la bande-annonce n’aurait pas été assez claire:

Nouvelles scènes et vêtements: Si vous étiez déjà aussi fatigué de Fizzle ou plus que Jackie, vous pouvez aller dans sa chambre pour vous détendre, vous détendre et essayer l’une des onze nouvelles tenues pour elle.

Nouveau mode «Heures supplémentaires»: Les heures supplémentaires sont toujours une mauvaise chose à faire, mais dans Going Under, cela se traduit par sept nouveaux niveaux de difficulté pour les donjons du jeu. Quel genre de difficulté? Par exemple, les ennemis qui ne sont pas de ces donjons sortent dans des endroits auxquels vous vous attendez le moins ou reçoivent le double de dégâts, entre autres.

Nouveau mode “Imposter”: Dans ce mode, nous devons jouer les trois donjons principaux dans un ordre aléatoire. A la fin de ce macro-donjon nous attend un nouveau boss qui ressemble beaucoup à Jackie, mais force est de constater qu’elle a pas mal de mauvaises puces.

Beaucoup plus de ressources: Pendant tout ce temps, Fizzle a créé de nouveaux produits comprenant 25 nouvelles capacités, 9 malédictions, 34 nouveaux objets et une nouvelle application mobile.

Rolodex: Savez-vous à quel point il est important de faire du réseautage lorsque vous vous rendez dans une entreprise? Eh bien maintenant, vous pouvez le faire avec les ennemis et piéger leurs âmes dans des cartes de visite que vous trouverez dans les donjons.

Cela dit, il faudra encore attendre le 25 février pour jouer à la mise à jour de Going Under “Travailler à domicile”, mais d’ici là, vous avez le jeu de base à 19,99 € dans l’eShop Nintendo Switch.

