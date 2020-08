Par Sebastian Quiroz

28.08.2020 à 15h37

Il y a quelques jours, de nouvelles informations ont été partagées sur Le Seigneur des anneaux: Gollum, jeu qui promet de livrer une grande expérience de la Terre du Milieu sur la prochaine génération de consoles et, récemment grâce à une annonce surprise aujourd’hui, également sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Lors de la présentation de la Gamescom 2020 Future Games Show, Daedalic Entertainment, les développeurs du jeu, a révélé que Gollum sera également disponible sur les consoles de la génération actuelle à la fin de 2021.

Pour le moment, on ne sait pas si les versions PS4 et Xbox One auront l’opportunité d’être améliorées sur les plates-formes de nouvelle génération, ni si l’édition Switch passe également des mains de Daedalic Entertainment, ou s’il s’agira d’un portage réalisé par un autre studio.

Le Seigneur des Anneaux: Gollum arrive sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2021.

Via: Future Games Show

