Daedalic s’est concentré sur Gollum “parce qu’il est l’un des personnages les plus intéressants de Tolkien”.

Si tout se passe bien, en 2021 le monde des jeux vidéo recevra une nouvelle tranche de l’univers de Le Seigneur des Anneaux, l’idée originale de JRR Tolkien. Divertissement Daedalic sortira Lord of the Rings: Gollum l’année prochaine et maintenant nous savons en savoir plus sur le jeu, qui pour le moment n’a montré aucun gameplay et fait douter de sa jouabilité.

Nous ne voulons pas du style de jeux où les joueurs sont dirigés par des marqueurs Saide HaberstrohGrâce à une interview sur GamesRadar pour Saide Haberstroh, chef de projet, nous pouvons maintenant apprendre quelques détails importants sur le gameplay. La première chose est que l’étude a pris en compte le physique de Gollum: “C’est le personnage parfait pour un aventure d’action avec beaucoup furtivité et escalade“a déclaré Haberstroh, qui a également insisté sur le fait que Gollum ce n’est pas un combattant.

C’est pourquoi le jeu se concentrera davantage sur la furtif et dans une avance de plus tactique: “En ce qui concerne le gameplay, nous faisons partie de la subtile furtivité tactique, certains puzzles sur scène, escalade des défis et Parkour à un rythme rapide. Gollum n’est pas exactement un combattant qui se lance dans la bataille, les joueurs doivent pesez vos options pour chaque rencontre “.

En fait, le studio n’a pas voulu faire un jeu totalement linéaire, il va donc en donner liberté pour le joueur: “Nous ne voulons pas suivre le style des jeux vidéo modernes où les joueurs sont parfois conduits à travers le monde en utilisant des marqueurs 3D, des niveaux linéaires et un gameplay à un bouton. Notre objectif est une interface minimale et que les joueurs puissent manœuvre avec une grande liberté autour de l’environnement, pour sauter et grimper où ils veulent et choisir, voire créer, les leurs solution préférée pour les défis auxquels Gollum sera confronté. “

Comme l’étude l’a indiqué à une autre occasion, ils essaieront de réfléchir avec un mini-jeu l’angoisse de Gollum, mais il ne sera pas facile de prendre les décisions que nous voulons. Daedalic est ravi du personnage et veut bien le refléter: “Nous voulions nous concentrer sur Gollum car […] est l’un des personnages plus intéressant, mieux écrit et développé que Tolkien a créé. “Le jeu sortira en 2021 pour PS5, Xbox Series X et PC, et il y a quelques mois, il a confirmé son départ sur Switch, PS4 et Xbox One.

En savoir plus: Le Seigneur des Anneaux: Gollum, Le Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux, Daedalic Entertainment, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');