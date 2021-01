Daedalic Entertainment a trouvé un partenaire avec lequel créer un jeu qui «répond aux attentes».

Mauvaise nouvelle pour les fans du Seigneur des Anneaux, car Divertissement Daedalic vient d’annoncer le retard de l’aventure de action, puzzles et furtivité dans lequel ils ont travaillé basé sur le grand monde fantastique créé par JRR Tolkien. Sans entrer dans les détails, ils ont confirmé que Le Seigneur des Anneaux: Gollum reporte sa première sur PC et consoles jusqu’à année 2022. Ce n’est pas la seule nouveauté.

Gollum et Sméagol vont se battre pour prendre le contrôleLe studio responsable de grandes aventures graphiques comme Deponia ou The Whispered World s’est associé à NACON pour “s’assurer que le jeu réponde aux attentes des fans du Seigneur des Anneaux”. Il y a quelques semaines à peine, le jeu était le protagoniste pour d’autres raisons très différentes, puisque Daedalic nous a permis d’en savoir plus sur Le Seigneur des Anneaux: Gollum et ses mécanismes de jeu, dans lesquels action, furtivité, énigmes et même quelques scènes de parkour.

Avec le soutien de Middle-earth Enterprises, la société responsable des droits d’adaptation des romans originaux, les auteurs promettent de créer une version «fidèle» du roman. Terre du Milieu Et ses habitants. “Gollum est intelligent et rusé, mais il est également brisé à l’intérieur par sa double personnalité”, lit-on dans le communiqué. “C’est à vous de décider si le côté obscur de Gollum prend le dessus ou s’il reste une étincelle de raison dans ce qui était autrefois Sméagol.”

L’aventure combine action, puzzles, furtivité et même parkourInitialement annoncé uniquement sur PC et consoles de nouvelle génération, il a été confirmé il y a quelques mois à peine que Gollum viendrait sur PS4, Switch et Xbox One. De plus, pour la tranquillité d’esprit des fans de cet univers fantastique, il était garanti que The Le Seigneur des Anneaux Gollum Il n’est pas en danger malgré les problèmes financiers de Daedalic, ce que cette nouvelle finit par confirmer, ayant trouvé un partenaire avec qui donner vie à ce projet.

Autres jeux attendus retardés

Cette nouvelle survient quelques jours seulement après le report de Hogwarts Legacy à 2022, le RPG en monde ouvert Harry Potter tant attendu dans lequel nous serons libres de devenir un jeune apprenti sorcier, qui doit assister à la classe pour apprendre de nouveaux sorts et moyens de survivre aux dangers de cet univers littéraire.

Une mauvaise façon de commencer cette nouvelle année, même si heureusement, comme nous vous l’avions dit dans 3DJuegos il y a quelques jours à peine, il existe de nombreux grands jeux qui sortiront au premier semestre 2021, et ceux qui méritent d’être surveillés de près .

Le Seigneur des Anneaux: Gollum, Daedalic Entertainment et Delay.

