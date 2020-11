La fin de l’année approche et avec elle une nouvelle génération de consoles, ainsi qu’un moment où donner et recevoir sont le pain quotidien. Pour que nous puissions profiter de tout cela et profiter des économies que nous préparons tout au long de l’année, les bonnes promotions de fin ont déjà commencé.

Vous savez très bien que chez LEVEL UP, nous aimons que vous économisiez. C’est pourquoi, comme de coutume, nous avons préparé une liste avec certaines des meilleures offres sur les produits que nous savons vous intéresser. Cela signifie que notre équipe a travaillé pour trouver des réductions sur les jeux vidéo; téléviseurs; films; objets de collection; livres et plus encore. Nous avons également des informations sur les promotions bancaires avec lesquelles vous pourriez trouver des réductions supplémentaires.

Nous vous rappelons que le Good End 2020 aura lieu du 9 au 21 novembre 2020. Autrement dit, ce sont autant d’offres que vous ne voudrez pas manquer. Bien que le plan soit que ce guide d’offres soit en constante évolution, vous pouvez également consulter les meilleures offres du moment sur nos plateformes sociales. Nous vous laissons les liens ci-dessous:

Tu es prêt? Nous avons commencé!

Promotions bancaires

Si quelque chose a caractérisé les promotions Good End ces dernières années, ce sont les différentes promotions bancaires que les banques ont proposées à leurs clients. C’est une façon dont ils parviennent à attirer de nouveaux membres dans leur clientèle, tout en nous permettant de réaliser des économies très intéressantes.

Banorte

Le 9 novembre, jour du début du Good End, cette banque offrira une remise de 30%. Il est important de souligner que ce sera le seul jour où il sera disponible et qu’il ne s’applique qu’avec une carte numérique. Il doit être avec un achat accumulé minimum de 12 000 $ MXN avec paiement en une seule exposition et aucun achat mensuel sans intérêt ne doit participer.

En revanche, du 10 au 20 novembre, vous recevrez un bonus de 15% en cas de paiement avec une carte physique ou numérique Banorte. Les mêmes conditions s’appliquent que pour le bonus précédent.

Il est à noter que pour profiter de la promotion, vous devez enregistrer votre carte sur le site de Banorte et qu’aucun achat sans intérêt ne s’applique aux mois. Le montant maximal du bonus est de 5 000 $ MXN par client.

Termes et conditions

Citibanamex

Ils offrent une réduction de 10% sur les achats à Mois sans intérêt dans Amazon Mexique. Pour activer la promotion, vous devez l’activer via Citibanamex Móvil ou BancaNet. La promotion s’applique à toutes les cartes de crédit Citibanamex.

Termes et conditions

Santander

Du 9 au 20 novembre, ils offriront une réduction de 20% et sur les achats d’un montant minimum de 5000 $ MXN. Vous devez générer une carte de crédit numérique pour profiter de la promotion

Termes et conditions

BBVA

Du 9 au 20 novembre, tous les achats de plus de 2000 $ MXN effectués avec une carte de crédit BBVA recevront le double de points. Ceci indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une carte physique ou numérique. De plus, ils offrent jusqu’à 3 mois sans intérêts et le programme Skip Payment, avec lequel vous commencerez à payer jusqu’en mars 2021.

La promotion est activée en appelant la ligne BBVA entre le 24 novembre et le 24 décembre. Il peut également être activé par SMS.

Termes et conditions

HSBC

Ils offrent un bonus de carte de crédit de 15% sur les achats minimum de 5000 $ MXN par mois sans intérêt. Afin de profiter de la motion, vous devez vous inscrire.

Termes et conditions

Banque Scotia

Ils bénéficieront d’un rabais de 15% sur tous les achats de plus de 2500 $ MXN chez les marchands participants. Le montant maximum du bonus est de 750 $ MXN et est soumis à 6000 clients.

Termes et conditions

Offres Amazon

En plus des promotions bancaires, Amazon propose également ses propres promotions. De cette façon, vous pouvez combiner certains d’entre eux pour obtenir des réductions vraiment succulentes.

Le plus frappant est que si vous avez une carte Citibanamex ou HSBC, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10% sur les achats de plus de 2 500 $ MXN avec le code BUENFIN. Cette promotion ne s’applique pas aux mois sans intérêt et ne peut être utilisée qu’avec les produits vendus et expédiés par Amazon Mexique.

L’autre promotion est qu’avec la carte rechargeable Amazon, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10% sur les achats minimum de 1000 $ MXN. Vous devez utiliser le code BFRECARGABLE.

Jeux video

Xbox

Play Station

Nintendo

Télévisions

REMARQUE: LEVEL UP fait partie du programme d’affiliation d’Amazon Mexique et reçoit une commission sur les achats effectués via les liens utilisés dans cette publication. Aucun des produits mentionnés dans l’article n’a été établi par les marques ou le magasin et il n’y a pas de contenu sponsorisé par les marques.