Comme vous le savez sûrement, Cyberpunk 2077 ne fonctionne pas du tout bien dans PlayStation 4 et Xbox One. La controverse s’est tellement intensifiée que CD Projekt Red a dû sortir pour s’excuser et offrir des remboursements. Face à cette crise, Google a vu une opportunité et en a profité pour promouvoir son service d’abonnement, Stades, où étonnamment, Cyberpunk fonctionne plutôt bien.

Via Twitter, le récit officiel de Stades a publié un message destiné spécifiquement aux joueurs de PC pour toi d’essayer Cyberpunk 2077 dans Stades:

“Vous n’avez pas besoin d’acheter un ordinateur pour jouer à Cyberpunk 2077. Jouez sur Stadia et profitez de la meilleure expérience possible sur votre appareil préféré.”

Vous n’avez pas besoin d’acheter un PC à partir de 2077 pour exécuter Cyberpunk 2077. Jouez-y sur Stadia et profitez de la meilleure expérience sur vos appareils préférés actuels. https://t.co/G7CJQqmWdU pic.twitter.com/NKzgIZiUmc – Stadia (@GoogleStadia) 13 décembre 2020

Cyberpunk 2077 n’a pas eu un très bon lancement en PS5 et Xbox Series X, mais c’est certainement bien meilleur que la dernière génération.

