Après plusieurs mois d’attente, enfin Stadia est maintenant disponible sur iOS, selon The Verge. Bien sûr, le service de jeu en streaming de Google ne se présente pas comme une application, mais via le navigateur Safari. De cette manière, ceux de Mountain View parviennent à éviter la commission pour les abonnements de l’App Store. Il s’agit donc de la première plateforme Cloud Gaming à faire son entrée dans le système d’exploitation mobile d’Apple.

Il y a plusieurs points que vous devez prendre en compte si vous souhaitez profiter de Stadia sur votre iPhone ou iPad. Bien que la proposition fonctionne dans Safari lors de la saisie de l’adresse stadia.google.com, votre appareil doit être mis à jour vers iOS 14.3. Et si vous souhaitez éviter le processus d’ouverture du navigateur et de saisie répétée de l’URL, vous pouvez créer un raccourci pour que l’application Web Stadia apparaisse sur votre écran d’accueil.

N’oubliez pas non plus que pour profiter de la grande majorité des jeux Google Stadia vous avez besoin d’une télécommande —Certains prennent en charge les commandes tactiles. Actuellement, les commandes les plus populaires du marché peuvent être connectées à iOS. Parmi eux, le Pro Controller de la Nintendo Switch, ainsi que les contrôleurs de Xbox One, PlayStation 4 et PlayStation 5. Oui, le DualSense de la PS5 fonctionne déjà sur votre iPhone ou iPad grâce à iOS 14.3. Concernant les contrôleurs Xbox Series X | S, Microsoft et Apple travaillent toujours sur le support.

Développement…

