Google Stadia et GeForce Now seront nativement compatibles avec les téléviseurs de la marque LG

Il jeu en streaming continue de croître et de se développer dans différents formats. La firme bien connue LG a annoncé qu’elle apportera deux services de ce type à ses nouveaux téléviseurs. Google Stadia et GeForce Now, de Nvidia, seront disponibles sur les téléviseurs de la marque.

Selon The Verge, Stadia sera disponible au second semestre 2021, lorsque la nouvelle gamme de téléviseurs OLED, QNED et NanoCell sera lancée. De son côté, GeForce Now arrivera quelques temps plus tard, à une date encore à confirmer. Ça oui, n’ont pas encore précisé si les services seront compatibles avec les téléviseurs LG à partir de 2020 et avant ou simplement avec le nouvel équipement.

Les deux services de jeux en nuage arrivent sur les téléviseurs LGDe cette manière, les deux services élargissent leur champ d’action en les intégrant dans l’une des sociétés de télévision les plus connues du public. LG ne sera pas le seul endroit. Google a promis l’arrivée de Stadia sur Google TV et Sony, qui a récemment annoncé sa gamme de téléviseurs pour 2021, a confirmé qu’ils exécuteraient tous le service.Nous verrons donc également le service de jeu en nuage de la société Mountain View sur les écrans Sony.

GeForce Now, quant à lui, est aujourd’hui disponible sur divers appareils. En plus de Nvidia Shield, il est compatible avec Windows, macOS, Chrome OS, Android et (en version bêta) dans Safari pour iOS et iPadOS. Votre arrivée chez LG sera le la première fois que le service s’exécute en natif sur les téléviseurs.

