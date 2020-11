Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Gorillaz est l’un des groupes les plus importants au monde et dans leurs dernières vidéos, ils ont eu des détails pour chouchouter les joueurs. On le dit puisque, en plus de la vidéo Pac-Man dont nous vous avons parlé récemment, ils ont maintenant fait une vidéo dans Grand Theft Auto V.

Cet après-midi, Gorillaz a sorti le clip de La Vallée des païens, l’une des chansons de Song Machine, Seasonn One: Strange Timez, leur septième album studio. C’est une chanson entraînante réalisée en collaboration avec Beck et pour beaucoup, c’est l’une des forces de ce disque.

Cela dit, ce qui a le plus attiré l’attention de beaucoup, c’est que Gorillaz a utilisé Grand Theft Auto V pour tourner des scènes d’action. Ainsi, dans la vidéo, nous pouvons voir Noodle, 2-D, Murdoc et Russel traverser Los Santos, provoquant le chaos de la circulation et même des problèmes avec la police.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

