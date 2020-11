Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 16:00

En raison des problèmes imposés par la pandémie COVID-19, l’industrie de la musique a expérimenté différentes façons de faire une vidéo faisant la promotion d’une certaine chanson. Bien que certains groupes aient opté pour des projets à petit budget et plus simples, Gorillaz a montré que le simple fait d’avoir une copie de GTA V peut faire un excellent travail.

Song Machine Season One: Strange Timez est le nouvel album de Gorillaz, qui a sorti un clip vidéo aujourd’hui. La chose intéressante à ce sujet est que 2D, Murdoc, Noodle et Russel sont téléportés à Los Santos, la ville principale de GTA V, où ils sont poursuivis par la police et explorent un peu de ce monde virtuel issu de la PS3, Xbox 360 et PC.

Ce n’est pas la première fois que Gorillaz expérimente les jeux vidéo. Récemment, le groupe virtuel a décidé de célébrer le 40e anniversaire de Pac-Man avec une chanson spéciale et un clip vidéo. C’est sans aucun doute une excellente alternative aux emplois de grande envergure auxquels nous sommes habitués avec ce groupe.

Via: Gorillaz

