Le directeur créatif du jeu a commenté l’actualité du titre sur le blog PlayStation.

Le récent DC Fandome nous a laissé quelques annonces intéressantes dans le monde des jeux vidéo. L’un d’eux était le nouveau jeu de Warner Bros. Games Montréal basé sur l’univers Batman, Gotham Knights. Ce titre, oui, n’aura rien à voir avec la série Arkham et ce ne sera pas non plus basé sur les bandes dessinées. Maintenant, grâce au blog PlayStation, nous avons appris de nouvelles informations sur le jeu.

Dans ce blog, une interview a été menée avec Patrick Redding, directeur créatif du jeu. Le développeur a commenté une série de nouvelles intéressantes, qui nous aident à mieux comprendre le jeu. Tout d’abord, Redding a confirmé que chacun des personnages (Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood) aura un style de combat unique, avec son propre arbre de compétences et différents équipements d’artisanat.

Nos protagonistes partagent avoir grandi sous le tutelle de Batman (comme vous le savez, Bruce Wayne semble être mort dans ce jeu). Même ainsi, sa façon de combattre est différente, ce qui nous donnera un gameplay varié à la fois en solo et en coopération. Gotham Knights, qui ne sera pas un jeu en tant que service, ne nous forcera jamais porter un personnage spécifique; Nous pouvons passer l’aventure avec, si c’est ce que nous voulons.

Selon Redding, Red Hood est un combattant brutal concentré sur le fusillades; Nightwing et son cascades ils conduisent à un style de combat plus exagéré; Robin favorise le furtif et est habile dans l’utilisation de effets de statut déranger les ennemis; et Batgirl combinent le combat corps à corps avec la capacité de transformer leur environnement en armes en le piratage.

Les personnages acquerront de l’expérience avec différentes activités qu’ils jouent dans le monde ouvert qui, selon Reding, sera un milieu de vie, avec des civils, des ennemis et toutes sortes de personnages. Gotham « va offrir beaucoup de variété, beaucoup de complexité », a déclaré Redding, qui a également laissé tomber la ville changera au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu. De plus, les Chevaliers en découvriront plus sur le Cour des hiboux.

Redding a déclaré que le studio voulait que nous nous sentions comme si nous étions pour de vrai protéger gotham, que nous soyons confrontés à un criminel ordinaire ou à un grand méchant. À propos, les ennemis vont monter de niveau et s’adapter aux nôtres. WB Montréal veut que nous réfléchissions à chaque combat. De plus, pour trouver les méchants, nous devrons effectuer plusieurs tâches de recherche pour quelques nuits. Chevaliers de Gotham sortira en 2021 pour PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One et vous pouvez vous souvenir de son premier gameplay.

