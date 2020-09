Pendant des mois, nous avons été témoins de toutes sortes d’informations qui soulignaient que WB Montréal avait entre les mains un titre axé sur le monde de Batman. Même si c’était finalement pendant DC Fandome lorsque la société a confirmé une idée un peu différente de celle attendue, un titre dans lequel les plus proches du chevalier noir ils seront les grands protagonistes.

Gotham Knights est le nouveau projet de WB Games Montréal, une proposition qui nous permettra à la fois de jouer seul et de parier sur une proposition pour plusieurs joueurs. Mais le meilleur à propos de ce titre est qu’en plus, il conviendra à merveille aux joueurs puisque, comme l’a indiqué Patrick Redding, directeur créatif du jeu, dans sa dernière interview avec le blog PlayStation, les joueurs auront jusqu’à quatre styles de jeu.

Gotham Knights | WB Montréal

Cela n’est pas dû à l’idée que les joueurs peuvent choisir un style ou un autre de combat, mais que chacun des personnages présents dans le titre aura son propre style. C’est-à-dire, Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood Ils auront leur propre style avec leur arbre de compétences et leur équipement qu’ils pourront développer eux-mêmes. Comme nous avons pu le vérifier, chacun des héros se démarquera d’une manière ou d’une autre, nous devrons donc chercher celui qui correspond le mieux à notre style.

Selon le réalisateur, il faut savoir que Red Hood sera plus concentré sur le tournage, tandis que Nightwing est préparé pour des cascades et un style plus exagéré; Robin se spécialise dans la furtivité et Batgirl est unique dans le combat au corps à corps, en plus d’avoir la capacité de transformer son environnement en armes grâce au piratage. Tout cela dans une proposition qui prépare sa grande arrivée pour 2021, avec un lancement confirmé pour PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.