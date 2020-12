Il n’y a eu aucune surprise quant au choix de jeu de l’année 2020 lors de la célébration des Game Awards, le salon considéré comme les Oscars du jeu vidéo et qui se tient généralement au mois de décembre. En raison du coronavirus et des retards infinis, cette année, la liste des nominés se remplissait en partie, et seuls quelques jeux pouvaient vraiment gagner.

Celui avec le plus de votes était le dernier pari de Sony et Naugty Dog, Le dernier d’entre nous: partie II, le seul titre qui présentait une proposition quelque peu différente et il a ajouté des éléments intéressants au secteur du jeu que d’autres développeurs exploreront à l’avenir. The Last of Us: Part II est le GOTY 2020, mais ce n’était pas le seul prix décerné lors du gala et, en fait, le projet PS4 a réalisé 7 statuettes. Voici une liste de tous les gagnants:

Récompenses aux Game Awards 2020

Meilleur jeu de l’année (GOTY)

Meilleure direction de jeu

Meilleur récit

Meilleure direction artistique

Meilleur design sonore

Meilleure bande son / section musicale

Meilleure performance

Laura Bailey (Abby), The Last of Us Part II

Prix ​​Game for Impact

Meilleur jeu en évolution

Meilleur jeu vidéo indépendant

Meilleur jeu vidéo mobile

Meilleur soutien communautaire

Fall Guys: Knockout ultime

Meilleur jeu vidéo pour les appareils VR / AR

Innovation en accessibilité

Meilleur jeu vidéo d’action

Meilleur jeu vidéo d’action / aventure

Meilleur jeu vidéo de rôle

Meilleur jeu vidéo de combat

Mortal Kombat 11 Ultimate

Meilleur jeu vidéo familial

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Meilleur jeu vidéo de simulation / stratégie

Microsoft Flight Simulator

Meilleur jeu vidéo de sport / course

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2

Meilleur multijoueur

Meilleur créateur de contenu

Meilleur premier jeu vidéo

Récompenses aux Game Awards 2020 aux eSports

Meilleur joueur eSports

Heo “Showmaker” Su (League of Legends)

Meilleur coach eSports

Danny “zonic” Sorensen (CS: GO)

Meilleur événement eSport

Championnat du monde de League of Legends 2020 (League of Legends)

Meilleur jeu vidéo eSport

Meilleur commentateur eSports

Meilleure équipe eSports

G2 Esports (League of Legends)