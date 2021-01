Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nvidia était présent au CES 2021 pour partager plusieurs nouvelles, mais il y en avait une en particulier qui a soulevé le battage médiatique parmi les fans de Call of Duty. Ce qui se passe, c’est qu’il a été annoncé que Warzone, la Battle Royale de la franchise, sera compatible avec une option qui vous donnera de meilleures performances, ce qui se traduit par plus de fps.

Ce qui se passe, c’est qu’il a été confirmé que Call of Duty: Warzone sera compatible avec Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS). Une fois cette option disponible, vous pouvez l’activer pour que Battle Royale fonctionne mieux et vous donne plus de fps sans sacrifice visuel notable.

Il est à noter que pour profiter de DLSS dans Call of Duty: Warzone (et tout autre jeu compatible), vous devez disposer d’une carte graphique RTX.

Pour le moment, on ne sait pas quand le support DLSS arrivera pour Call of Duty: Warzone. Nous resterons à l’écoute et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Qu’est-ce que Nvidia DLSS?

Si vous êtes nouveau dans le monde du jeu sur PC, vous vous demandez probablement ce qu’est Nvidia DLSS? Heureusement, c’est une question avec une réponse simple.

Il s’agit d’une technologie relativement nouvelle de Nvidia, caractéristique des cartes de la famille RTX. Avec lui, votre carte graphique utilise la puissance de l’intelligence artificielle afin que vous puissiez obtenir des fréquences d’images plus élevées par seconde et des résolutions plus élevées dans les jeux exigeants. Ceci en rendant le jeu dans une résolution inférieure et en utilisant l’intelligence artificielle pour le redimensionner.

«Il utilise un rendu AI avancé pour produire une qualité d’image comparable à la résolution native, et parfois même meilleure, alors que seule une fraction des pixels est rendue de manière conventionnelle. Les nouvelles techniques de réponse temporelle vous donnent des détails d’image incroyablement nets et améliorent la stabilité entre les images », explique Nvidia.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous ravi de profiter du DLSS dans Call of Duty: Warzone? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Warzone est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur ce Battle Royale en cliquant ici.