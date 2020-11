Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 15h37

le PS5 Il arrivera au Mexique et dans d’autres pays du monde le 12 novembre. Même s’il est vrai que certains médias ont cette console depuis quelques jours, Grâce à un filtre Instagram, le grand public a réussi à partager des photos de la plateforme Sony suivante, bien qu’ils ne l’aient pas réellement.

La technologie de réalité augmentée a atteint un niveau impressionnant, car avec un simple filtre Instagram, vous pouvez montrer votre box PS5, Vous pouvez même changer sa taille et rendre tous les mèmes sur cet aspect de cette console “réels”. Si vous souhaitez l’essayer, voici le lien.

Le filtre fonctionne très bien car vous ne pouvez déplacer le modèle de boîte et le redimensionner que comme vous le souhaitez. Grâce à un effet d’ombre, ce paquet a l’air assez réel et pourra tromper plus d’une personne sans méfiance. Cependant, en vidéo, il est un peu plus difficile de maintenir l’illusion vivante.

Nous vous rappelons que la PS5 sera en vente le 12 novembre prochain. Dans les rubriques connexes, le lancement de cette console se fera uniquement en ligne, et ici nous expliquons pourquoi. De même, la taille des jeux de lancement de la console a été révélée.

Via: Instagram

