La société met à jour son annonce du mois dernier où cette date a été mentionnée, mais conserve le jeu en 2021.

Une 2021 très chargée attend la PlayStation 5, cela ne fait aucun doute. Mais il semble que le calendrier la première moitié de l’année ce ne sera pas aussi encombrant qu’il y a environ un mois. Certains d’entre vous se souviendront qu’en novembre, PlayStation a publié une annonce s’est concentré sur les jeux PS5 où il a été mentionné que Gran Turismo 7, ainsi que d’autres jeux, avaient leur première prévue pour la première moitié de 2021.

Maintenant, la société japonaise a mis à jour ladite annonce de manière subtile, avec un seul changement: alors qu’avant il était dit que Gran Turismo 7 était “prévu pour la première moitié de 2021”, il est maintenant seulement mentionné que le jeu est “en développement pour PlayStation“, sans aucune mention de la fenêtre de publication prévue. Vous pouvez voir le changement par vous-même à partir de l’instant 00:06 des vidéos suivantes:

Nouvelle version de l’annonce

Version originale de l’annonce

Il est à noter que la société a mis à jour l’annonce uniquement pour ce détail. Oui, le jeu continuez à viser la prochaine 2021– Sorti cette semaine, la nouvelle annonce PS5 axée sur ses jeux exclusifs confirme que Gran Turismo 7 arrivera l’année prochaine. De leur côté, les autres jeux présents dans la vidéo de novembre conservent leurs fenêtres de lancement, soit Ratchet et Clank: Rift Apart pour le premier semestre 2021, soit Horizon: Forbidden West au second semestre.

Le jeu sera-t-il tombé avec un peu de bosse Dans son développement? Aurons-nous bientôt des nouvelles de lui? Le fait est que nous ne devrions pas tarder à le savoir, avec la PlayStation 5 déjà en vente et 2021 juste au coin de la rue. Nous vous rappelons que cette semaine aura lieu le gala des Game Awards 2020, où plus d’une dizaine d’annonces sont attendues, et si vous n’avez pas encore pu tester la nouvelle console Sony, voici notre analyse de la PlayStation 5.

En savoir plus: Gran Turismo 7, Polyphony Digital, PlayStation 5 et PS5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');