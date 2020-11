Les utilisateurs canadiens prétendent tomber sur une annonce PS5 qui date le jeu pour l’année prochaine.

Il ne reste que quelques semaines avant la première de Playstation 5 dans le monde entier, et avec lui, le marketing de Sony est entièrement concentré au lancement de la console et son catalogue initial. Bien qu’il soit possible qu’ils aient manqué une annonce préparée pour plus tard. Les utilisateurs canadiens affirment avoir rencontré une publicité PS5 sur YouTube, qui stipule que Gran Turismo 7 arriverait dans les magasins du premier semestre 2021.

Découverte en premier lieu sur GTPlanet, et partagée en vidéo par l’un de ses lecteurs, cette supposée annonce du Application YouTube au Canada comprend un petit caractère où est mentionné ce qui suit: “Lancement prévu pour le premier semestre 2021«Si l’annonce est vraie, et ce n’est pas une erreur de la part du marketing de Sony, la première de Gran Turismo 7 sur PS5 aurait lieu entre janvier et juin 2021, un peu moins de 4 ans après le lancement de GT Sport.

Ce ne serait pas la première fois que les actualités sont filtrées une annonce postée à l’avance dans les réseaux, si la publication est vraie, chose courante lorsque vous devez gérer des campagnes via de nombreux canaux différents. Bien sûr, le site officiel de Gran Turismo 7 montre toujours que la date est “à confirmer“, et il n’y a pas eu d’annonce officielle de la part de PlayStation ou de Polyphony Digital pour le moment, il est donc prudent de traiter cette fenêtre de sortie comme une rumeur à tout moment.

Gran Turismo 7 a été annoncé lors de l’événement PS5 de juin avec une bande-annonce qui a tiré le muscle graphique sur le matériel de nouvelle génération. Sans surprise, le simulateur aura des options pour jouer en 4K avec HDR, avec ray tracing ou à 60 fps, selon son site officiel, pour recréer leur carrière de la meilleure façon possible. Avec la première de la PS5 se rapprochant de plus en plus, nous vous laissons nos premières impressions sur PlayStation 5, et ce contenu où nous passons en revue le catalogue de lancement de la console.

En savoir plus: Gran Turismo 7, PlayStation 5, PS5 et Polyphony Digital.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');