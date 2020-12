La septième édition atypique des récompenses qu’il dirige Geoff Keighley a remis plusieurs prix à The Last of Us Part II, y compris la catégorie du jeu de l’année. De même, de nouvelles productions ont été annoncées qui ont soulevé de grandes attentes parmi la communauté des joueurs.

Nintendo Il ne voulait pas profiter d’une telle vitrine pour communiquer avec style une nouvelle avancée de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild mais il a surpris avec la présentation de Sephiroth pour Super Smash Bros.Ultimate, soulignant l’importance du titre créé par Masahiro Sakurai.

Le grand N continue de renforcer ses liens avec des sociétés tierces et un exemple de ceci est que Capcom fera la première Résurrection de Ghost ‘n Goblins et le service de Stade d’arcade de Capcom, pour les plus nostalgiques. Pour sa part, une version améliorée du succès Mer de solitude fera ses débuts sur la console hybride.

En ce qui concerne Xbox, il n’y a pas le moindre doute que le géant de la technologie de Redmond a trouvé dans le Récompenses du jeu un mécanisme de publicité efficace avec un public de premier plan. Les rumeurs ont été confirmées et le projet sur lequel l’Initiative travaille est la résurgence de Perfect Dark.

La division dirigée par Phil Spencer profitera d’autres exclusivités avec des développeurs externes, comme le cas de Warhammer 40,000: Darktide Oui Arche II, tandis que les collaborations seront à l’ordre du jour avec l’arrivée du Master chef à Fortnite et au véhicule de Cyberpunk 2077 pour Forza Horizon 4.

Tandis que Play Station monopolisé le gala des lauriers avec The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, en ont profité pour montrer des propositions intéressantes telles que Saison Oui Retour, qui vient de l’étude Housemarque augure une bonne expérience.

Pour les amateurs d’expériences multijoueurs en ligne, le début de la première saison de Call of Duty: Black Ops Cold War / Warzone et la troisième période attendue de la dépendance Les gars de l’automne, sans oublier Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion.

Arts électroniques a un travail acharné devant lui pour gagner des adeptes auprès des joueurs, car bien que la fraîcheur en mode coopératif de Il faut être deux Il montre que l’originalité a sa place à l’époque actuelle, certaines de ses sagas emblématiques ne présentaient aucun type de gameplay.

L’annonce attendue et anticipée de Dragon Age, qui ne présentait que des séquences cinématographiques sans offrir de détails supplémentaires à ceux fournis en été. La même chose s’est produite avec le teaser du futur qui tient pour Effet de masse, car bien qu’il s’agisse d’une licence volumineuse, son dernier opus (Andromeda), laissait beaucoup à désirer.

À l’horizon, il y a des flashs de jeux qui pourraient donner de quoi parler – positivement ou négativement – dans les années à venir, parmi lesquels: Evil Dead: The Game, Désert cramoisi, Evil West, et Le protocole Calisto, qui n’a laissé personne insatisfait de sa ressemblance extrême avec la légendaire horreur de survie, Dead Space.

Malgré le format à distance utilisé par l’événement multi-événement, il y a eu de grands moments tels que la participation du London Philharmonic Orchestra, l’inclusion de diverses célébrités et bien sûr, les premières mondiales qui sont devenues une tradition ces dernières années.

