Les jeux vidéo sont pour tout le monde et pour preuve, nous avons des joueurs dont le profil casse les schémas. Un exemple est Michelle “TacticalGramma” Statham, une grand-mère qui fait des streams montrant son énorme capacité en tant que tireur d’élite dans Call of Duty: Warzone et autres Battle Royale.

TacticalGramma est une femme de 55 ans avec enfants et petits-enfants, qui a joué à des jeux vidéo toute sa vie. Sa relation avec ce passe-temps a commencé dans les années 70 avec des classiques comme Pong. Comme vous pouvez l’imaginer, il a gardé un œil sur l’évolution de cette industrie et a joué sur des consoles de marques telles que PlayStation, Xbox et PC.

Maintenant, le parcours de TacticalGramam dans l’industrie du jeu l’a amenée à devenir une passionnée de joueurs sur PC. Sur son puissant ordinateur, il apprécie des titres tels que Call of Duty: Warzone et Apex Legends, qui se sont démarqués sur le marché de Battle Royale ces dernières années.

TacticalGramma a attiré l’attention dans leurs flux

TacticalGramma a évolué parallèlement aux tendances de l’industrie du jeu. C’est pourquoi il n’a pas manqué l’opportunité de commencer à diffuser en direct sur Facebook Gaming.

C’est une décision qui vous a apporté de nombreux avantages. On le dit depuis qu’il a eu beaucoup de succès sur Facebook Gaming, une plateforme où il s’est démarqué par son talent de sniper et l’émotion qu’il montre à chaque fois qu’il se désinscrit.

Ses efforts sur Facebook Gaming lui ont valu 54 113 abonnés et 23 694 personnes ont aimé son profil. Bien que l’on ne puisse pas dire que c’est l’un des plus gros streamers au monde, il est à noter que son contenu est apprécié par la communauté.

