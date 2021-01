Bloodborne, Uncharted: The Lost Legacy, Assassin’s Creed Origins et bien d’autres en vente.

Il est normal d’avoir le jeu vidéo bizarre presque en permanence sur votre liste “Je dois l’acheter … plus tard”, et rien de tel que les saisons de soldes pour rembourser ces dettes en achetant plusieurs titres à un prix très bas. Si tel est votre cas, jetez un œil à la nouvelles offres PlayStation StoreEh bien, vous pouvez obtenir d’excellents jeux PS4 pour moins de 20 euros, y compris certains des noms de capitale de la plate-forme, ainsi que

Il existe des centaines d’options parmi lesquelles choisir, avec les jeux vidéo PlayStation 4, mais aussi divers contenus supplémentaires que maintenant, dans ces ventes, vous pourriez obtenir les prix les plus attractifs. Bien que rares, vous pouvez également obtenir des achats sur PS5 à un prix plus bas que d’habitude, mais comme on dit, ces offres sont principalement axées sur les jeux vidéo PS4.

Ci-dessous dans Jeux 3D Nous vous proposons une sélection de jeux PS4 à ne pas manquer avec les réductions de cette promotion, et dont vous pourrez profiter Jusqu’au 3 février. Quelle offre vous intéresse le plus? Quels jeux recommanderiez-vous à d’autres fans?

Death Stranding pour 19,99 euros (avant 69,99 euros). Death Stranding pour 19,99 euros (avant 69,99 euros). Le dernier jeu de Hideo Kojima, auteur de Metal Gear Solid, qui nous propose de reconnecter les États-Unis en voyageant d’un endroit à l’autre pendant que nous échappons à la mort. Un jeu capable d’émouvoir n’importe qui avec son histoire.

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition pour 19,99 euros (avant 49,99 euros). Son pari sur la première personne a choqué de nombreux fans de la série Resident Evil, mais une fois que vous entrez dans les domaines sombres de la famille Baker, RE7 vous confronte à l’une des meilleures expériences d’horreur de ces dernières années.

Assassin’s Creed Odyssey pour 19,99 euros (69,99 euros). Si vous n’avez pas encore fait le saut dans l’action Viking depuis Valhalla, cette offre est une excellente occasion de découvrir la fantastique Grèce classique dans cette aventure mettant en vedette Alexios et Kassandra.

Dragon Ball FighterZ pour 11,19 euros (avant 69,99 euros). L’un des meilleurs jeux vidéo de combat de ces dernières années, et aussi l’un des meilleurs jeux vidéo Dragon Ball jamais créés. Arc System Works signe une grande œuvre qui dépeint parfaitement la nature épique et spectaculaire du manganime d’Akira Toriyama.

Little Nightmares pour 4,99 euros (avant 19,99 euros). Aux portes de la première de sa deuxième partie, si vous ne l’avez pas déjà fait, c’est l’occasion de vivre une grande aventure de terreur, d’énigmes et de plateformes qui se démarque par son cadre sombre.

The Evil Within 2 pour 11,99 euros (avant 39,99 euros). Affrontez des créatures cauchemardesques dans ce jeu vidéo développé par l’équipe fondée par le père de Resident Evil. Avec un peu d’action, mais aussi beaucoup de suspense, c’est l’un des meilleurs du genre.

Prey pour 11,99 euros (avant 39,99 euros). Si vous ne connaissez pas Prey d’Arkane Studios, il faut déjà du temps pour acheter cette aventure à la première personne développée par les auteurs de Dishonored. Comme celui-ci, vous avez la liberté d’agir à votre guise, en utilisant la scène de manière absolument surprenante.

Deus Ex: Mankind Divided Deluxe édition numérique pour 6,74 euros (avant 44,99 euros). Ce n’est peut-être pas au niveau de Human Revolution, mais c’est une grande aventure de RPG cyberpunk qui combine exploration, furtivité, action et autres options de RPG.

Bloodborne pour 12,99 euros (avant 19,99 euros). Ce n’est pas beaucoup de réduction, mais si vous ne l’avez pas déjà, c’est l’une des grandes exclusivités PS4 et l’un des jeux de la génération. Les auteurs de Dark Souls ont modifié leur action avec des combats plus frénétiques, le tout encadré dans l’un des meilleurs scénarios de ces dernières années.

Resident Evil 2 Remake pour 19,99 euros (49,99 euros). Avant de recommander RE7, impossible de ne pas parler également du remake de Resident Evil 2. Un travail fantastique de Capcom, qui se distingue par ses graphismes et ses mécaniques de jeu renouvelées.

Voici quelques-unes de nos suggestions, mais n’hésitez pas à consulter la liste complète des offres sur le PlayStation Store, disponibles jusqu’au 4 février.

