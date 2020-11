Dans les consoles et les ordinateurs, nous pouvons trouver des jeux qui ces dernières années ont triomphé grâce à une proposition directe et sans aucune prétention que de s’amuser. Des jeux vidéo qui peuvent être parfaits pour passer de longues heures devant l’écran, mais idéaux pour des jeux courts de quelques minutes seulement. Partant de cette prémisse, nous sommes nombreux à penser que leurs managers prennent déjà le temps de les adapter aux appareils mobiles. Un marché sur lequel, sans aucun doute, ils connaîtront un succès similaire à leurs plates-formes d’origine.

L’un des candidats les plus sérieux pour les smartphones est Les gars de l’automne. A mi-chemin entre Battle Royale et Yellow Humor, le jeu Mediatonic se présente comme l’une des idées qui pourraient cailler sur les écrans de notre mobile grâce à sa prise en main simple, parfaitement adaptable aux écrans tactiles.

Dans un aspect beaucoup plus compétitif, nous trouvons Overwatch. Le jeu de tir de Blizzard a connu des temps meilleurs, c’est vrai, mais pourquoi ne pas l’amener sur les smartphones en le rendant moins complexe et plus direct? Le titre multijoueur se caractérise par un large éventail de personnages, ainsi que des jeux de seulement 10 minutes. Oui Appel du devoir a su s’adapter aux besoins des joueurs mobiles, Overwatch le peut aussi.

Overwatch | Tempête De Neige

PUBG et Fortnite ont montré que Bataille royale peut être facilement adapté à des plates-formes plus petites. Légendes Apex est une excellente option pour envisager de voir son succès sur consoles et PC. Bien que son action soit peut-être la plus frénétique du genre, on parle aussi d’un jeu dont les jeux se démarquent par leur brièveté et leur contrôle qui ne nécessitent pas la précision d’un joueur professionnel.

En fin de compte et parier sur des expériences sportives, nous ne pouvions pas penser à une meilleure option que FIFA. Apporter le titre EA Sports aux smartphones tout en préservant des modes tels que FUT o Seasons serait un succès retentissant pour Electronic Arts. Bien sûr, le jeu vidéo devrait miser sur un contrôle beaucoup plus arcade, laissant de côté le simulateur en raison du grand nombre de combinaisons dont il bénéficie avec contrôle.