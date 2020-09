Le jeu, publié par 3D Realms et 1C Entertainment, est développé par Slipgate Ironworks.

Les fans de la RPG et les mondes fantastiques devraient jeter un œil au nouveau jeu qui Royaumes 3D et Divertissement 1C ont annoncé. L’étude Ferronnerie de Slipgate Se développe Graven, un jeu d’action et d’aventure à la première personne, au style très curieux, puisque les graphismes recréent le style du 90’s. Le jeu vidéo arrivera dans 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.

Graven est conçu comme un successeur spirituel d’Hexen II, un jeu vidéo sorti en 1997 et développé par Raven Software. Apparemment, l’équipe de développement a décidé de créer Graven de cette manière parce qu’elle voulait se souvenir de cet ancien titre, comme le collectionne Eurogamer. Selon le directeur du jeu, Frederik Schreiber, « Graven a commencé comme un jeu dont nous avons toujours rêvé. À quoi ressemblerait un successeur spirituel d’une série fantastique comme Hexen s’il l’était aurait fait en 1998 sur le moteur Unreal d’origine? Nous pensons que la réponse est Graven. «

Comme on peut le voir sur la page Steam du jeu, dans le titre on incarnera un prêtre banni pour un crime qu’il a commis dans le passé. Dans le jeu, nous devrons résoudre des énigmes; nous pouvons modifier l’environnement, en utilisant des sorts et des cristaux; nous obtiendrons des armes que nous pouvons modifier; et il y aura de nombreuses compétences à notre disposition. Aussi, le jeu promet plus de trente ennemis et mettra en vedette divers biomes.

L’étude en charge du titre, Ferronnerie de Slipgate, était auparavant connu sous le nom d’Interceptor Entertainment et a sorti Bombshell il y a quelques années. Le jeu Ce ne fut pas un succès Disons et vous pouvez savoir ce que nous avons pensé en rappelant notre analyse.

