Spiders Games et Focus Home Interactive ont annoncé GreedFall début 2017. Le titre a retenu l’attention des joueurs pour sa proposition de RPG et pour son cadre particulier, qui nous ramène au 17ème siècle.

Après sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC, le titre a été bien accueilli, permettant la sortie de contenu supplémentaire. Des études ont récemment révélé que le titre est un succès, ils ont donc célébré ses ventes avec de bonnes nouvelles pour leurs fans.

Les développeurs travaillent actuellement pour que plus de joueurs puissent bientôt profiter de GreedFall, car il est en route vers PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.

GreedFall fera ses débuts sur les nouvelles consoles avec plus de contenu

Grâce aux réseaux sociaux du jeu, des études ont confirmé que GreedFall s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Ce chiffre comprend les ventes enregistrées sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Quant à l’arrivée du jeu dans la nouvelle génération, les sociétés ont confirmé que le jeu sera disponible à la fois sur PlayStation 5 et Xbox Series X et Xbox Series S.La bonne nouvelle ne s’arrête pas là, car d’autres nouvelles sont en route.

Les joueurs qui ont déjà apprécié le jeu auront des raisons d’y revenir, car Spiders Games et Focus Home Interactive ont révélé qu’ils travaillaient également sur de nouveaux contenus. On estime que les ajouts arriveront avec leur première sur les consoles récentes.

Pour l’instant, on ne sait rien du contenu supplémentaire, des améliorations techniques ou s’il y aura un moyen de mettre à jour le jeu gratuitement vers sa version pour PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.

GreedFall s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Merci beaucoup d’avoir rendu le voyage aussi incroyable 💖! Suite aux commentaires de notre communauté, Teer Fradee arrive maintenant sur les consoles de nouvelle génération et obtient de nouveaux contenus supplémentaires. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/hM4lcoR5Pn – GreedFall (@greedfall) 26 novembre 2020

Focus Home Interactive a recommandé que les joueurs connaissent leurs réseaux sociaux, car ils partageront bientôt plus de détails à ce sujet. GreedFall n’a pas de date pour sa première sur les nouvelles consoles pour l’instant.

GreedFall est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Plus tard, il arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Recherchez plus d’informations sur le titre sur ce lien.