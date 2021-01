Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous prévoyez de commencer 2021 avec la communauté Fortnite, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. À partir d’aujourd’hui, tous les joueurs intéressés peuvent obtenir un nouveau contenu assez cool. Nous nous référons au package Green Arrow.

Si vous êtes fan du super-héros DC et que vous souhaitez avoir sa tenue dans votre collection, sachez que vous pouvez le faire de manière assez simple. Cependant, gardez à l’esprit qu’il n’y a qu’une seule façon de déverrouiller le skin et les accessoires Green Arrow.

Le pack super-héros sera disponible pendant une durée limitée dans le cadre de Fortnite Crew, le service d’abonnement de Battle Royale.

Green Arrow est maintenant disponible dans Fortnite Crew

Au cas où vous ne le sauriez pas, Fortnite Crew a fait ses débuts en décembre avec la promesse de fournir un contenu exclusif à tous ses abonnés. Epic Games a décidé de collaborer à nouveau avec DC et de concevoir ainsi un bundle spécial pour janvier.

Green Arrow sera disponible tout ce mois-ci dans le cadre de Fortnite Crew, il vous suffit donc d’être un utilisateur ou de vous abonner au service pour obtenir son skin et ses accessoires. Nous vous rappelons que le service a un coût mensuel de 11,99 $ USD ou 230 $ MXN.

En échange, vous recevrez le skin Green Arrow, le sac à dos rétro Tactical Quiver, un style unique et la pioche Boxing Glove Arrow, 1000 V-Bucks et un accès immédiat au Battle Pass. L’abonnement peut être annulé à tout moment, vous pouvez donc arrêter de le payer si vous n’aimez pas le contenu du mois en cours.

Il est important de mentionner que ces nouvelles ne sont disponibles que pour les membres du Fortnite Crew. Cela signifie que le pack Green Arrow ne sera pas proposé dans la boutique Battle Royale régulière, du moins pas pour le moment. Voici une bande-annonce pour que vous puissiez voir le contenu:

L’archer par excellence Green Arrow rejoint le Fortnite Crew avec le pack de janvier, qui comprend son nouveau look, inspiré des séries télévisées CW et DC, ainsi qu’un sac à dos rétro, de style Tactical Quiver et La pioche de boxe Glove Arrow », a déclaré Epic Games.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.