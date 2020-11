Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les jeux basés sur des super-héros ont ravi les joueurs de toutes les générations de consoles. Cependant, la popularité de ses protagonistes ne garantit pas forcément le succès du projet, comme l’a déjà démontré Marvel’s Avengers.

Récemment, l’histoire d’un jeu Green Lantern en développement pour la SNES a été révélée. Le personnage n’est pas aussi populaire que les autres super-héros, mais malgré cela, il est présent dans l’industrie du jeu vidéo.

Le jeu SNES n’a pas été chanceux, car il a été annulé pour diverses raisons. Après plusieurs années, nous connaissons enfin un peu l’histoire de ce projet qui était entre les mains d’Ocean Software.

Ce que nous savons sur Green Lantern pour SNES et son annulation

Grâce à Did You Know Gaming (via Comic Book), nous savons que le projet Green Lantern a commencé comme un développement pour Commodore Amiga et Atari ST, mais a été annulé des mois après le début de la planification.

Malgré cela, le jeu a été relancé à l’ère SNES, alors que les développeurs ont décidé de créer une aventure avec Hal Jordan. L’histoire du jeu allait nous présenter le super-héros dans une bataille contre des créatures extraterrestres.

Le titre allait être une action à défilement latéral, mais Ocean Software voulait faire quelque chose de différent, alors ils ont décidé d’incorporer des éléments d’autres genres, donc le jeu allait également inclure des mécanismes de tir de haut en bas.

Cependant, en raison de certains ajustements apportés par DC dans l’histoire de Green Lantern, le projet a dû changer. La société a exigé que Hal Jordan soit remplacé par Kyle Rayner, ce qui impliquait l’apparition du méchant Parallax dans le jeu.

La sortie du titre était prévue pour 1994, mais DC a apporté plus de changements à l’histoire du super-héros. Plus précisément, il a donné plus d’importance à Parallax, qui est devenu un méchant dans tout l’univers de l’entreprise.

Ainsi, le jeu devrait maintenant être temporairement localisé après Zero Hour, la publication de DC où l’on en parlait plus sur le méchant. Malheureusement, le jeu était presque terminé maintenant, mais il a dû être annulé car plus de temps et d’argent étaient nécessaires pour effectuer tous les changements.

Malgré les problèmes, Ocean Software a poursuivi le développement pendant un certain temps, jusqu’en 1995. La société a décidé d’abandonner définitivement le titre avant la prochaine arrivée de PlayStation et Nintendo 64. Ci-dessous je vous laisse une vidéo de Did You Know Gaming où montrer quelques séquences du titre.

Comme nous l’avons mentionné, Green Lantern est déjà présent dans l’industrie. C’est en 2011 que Double Helix Games et Warner Bros. Interactive Entertainment ont sorti Green Lantern: Rise of the Manhunters pour PlayStation 3, Xbox 360, Wii et diverses consoles portables. Ici, vous pouvez en savoir un peu plus sur lui.