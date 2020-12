Bien que nous savions déjà que Meule J’étais en route pour Nintendo Commutateur, aucun des joueurs qui l’attendaient comme May water sur la console hybride Big N ne pouvait imaginer que sa date de sortie était si proche. Ainsi, ce titre a eu ses minutes d’attention dans la présentation du 15 décembre connu sous le nom d’Indie World et il a été révélé que, enfin, nous pourrons jouer à chacun de ses niveaux à partir de ce jour. Vous n’avez pas à attendre beaucoup plus longtemps pour frapper la noix de coco avec ce titre!

Grindstone surprend avec son lancement sur Nintendo Switch le 15 décembre 2020

💎 Montez. Fracasser. Répéter. 💎 Éliminez la vermine, fabriquez du matériel et surmontez toutes sortes d’obstacles dans Grindstone, maintenant disponible pour #NintendoSwitch! @CAPYGAMES #IndieWorld Achetez: https://t.co/DoWXPiVXRV pic.twitter.com/UH3eGuQ3qR – Nintendo Espagne (@NintendoES) 15 décembre 2020

Grindstone, issu des jeux Capybara, est un jeu de réflexion à succès dans lequel il faut enchaîner les combos le plus grand possible pour obtenir ces pierres précieuses qui donnent son nom au jeu. Ainsi, il faut en profiter pour créer de nouveaux équipements et vaincre les puissants ennemis qui vont se mettre en travers de notre chemin, mais aussi d’autres types d’obstacles, comme les boss, et la conquête de la montagne n’est pas une tâche facile! De cette façon, le jeu a plus de 200 niveaux dans lesquels ils vont nous mettre à l’épreuve et il faut noter qu’il s’agit d’un exclusif Nintendo Switch temporaire, donc pour le moment, c’est la seule plateforme sur laquelle il est disponible.

De plus, iam8bit sera en charge de faire une édition physique très spéciale (que vous pouvez voir sur la couverture de cette news), qui aura un ensemble exclusif de cires avec lesquelles peindre, ainsi que la bande-son sous la forme d’un Double LP. Les livraisons commenceront début 2021, mais si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez accéder à la page de ce distributeur via ce lien.

