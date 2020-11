Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Grounded, le dernier titre d’Obsidian Entertainment, est un succès en termes de nombre de joueurs. Quelques jours après ses débuts, le titre a atteint la barre du million d’utilisateurs. Depuis, sa communauté n’a cessé de grandir.

Le développeur a récemment célébré que le jeu avait déjà battu un nouveau record, son nombre de joueurs ayant beaucoup augmenté ces derniers mois. De plus, le studio souhaite profiter de la première de la Xbox Series X et de la Xbox Series S.

Pour cela, il a préparé une série d’optimisations pour Grounded. Grâce à cela, le titre de survie tire déjà parti du plein potentiel des consoles de nouvelle génération de Microsoft.

Grounded réalise un nouveau record en nombre de joueurs

Obsidian a révélé que Grounded compte déjà plus de 5 millions de joueurs. Pour célébrer cet exploit, il a publié une nouvelle mise à jour qui ajoute le monde sous-marin de Koi Pond. Vous y trouverez de nouvelles recettes, des ennemis et apprendre des mécanismes supplémentaires liés à la vie sous l’eau.

Les joueurs pourront rencontrer des créatures telles que des têtards, des insectes, des araignées d’eau et des poissons koi. Ils auront également la chance de construire des objets tels que la lanterne de slime, le trident d’os, la dague de Pebblet et le recycleur de tube de Gill.

«Chez Obsidian et Xbox Game Studios, nous sommes fiers de célébrer le fait que la communauté Grounded a réuni plus de 5 millions de joueurs dans la cour», a commenté le studio et partagé une bande-annonce de la nouvelle mise à jour. En outre, il existe une vidéo dans laquelle un membre de Xbox Game Studio se fait tatouer le jeu.

Grounded a reçu plusieurs améliorations sur Xbox Series X | S

Grounded est maintenant prêt à être apprécié avec les améliorations apportées à la Xbox Series X et à la Xbox Series S. Grâce à la puissance des nouvelles consoles, le titre fonctionne à 60 ips stables. Les utilisateurs du système le plus puissant pourront également jouer en 4K.

Le jeu est meilleur que jamais, car il offre une qualité graphique supérieure, des temps de chargement réduits et une prise en charge du HDR sur les deux consoles. Si vous possédez déjà le titre sur Xbox One, vous pouvez profiter de Smart Delivery pour y jouer sur Xbox Series X et Xbox Series S sans frais supplémentaires.

Grounded est maintenant disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Retrouvez toutes les actualités liées au titre dans ce lien.

