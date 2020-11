Koi Pond s’engage à emmener ses minuscules survivants sous l’eau, avec de nouvelles créatures et de nouveaux mécanismes.

Plus de 5 millions de joueurs se sont rencontrés à Grounded. Le jeu vidéo d’action et de survie de Divertissement d’obsidienne Vous avez de la chance, mais les responsables ne se reposent pas et annoncent le lancement de ce qui sera leur plus grosse mise à jour à ce jour, ainsi que la plus aquatique, Koi Pond.

Avec ce téléchargement, les parents de The Outer Worlds et Fallout: New Vegas invitent les joueurs à explorer un tout nouveau biome, les profondeurs d’un étang sombre, où ils trouveront une grande quantité de créatures comme les têtards, les insectes, araignées d’eau -N’oubliez pas que le titre PC et Xbox a un moyen pour ceux qui souffrent d’arachnophobie – ainsi que pour les poissons. De plus, les utilisateurs pourront créer recettes d’objets comme Slime Lantern, Bone Trident, Pebblet Dagger, Gill Tube Rebreather, tout ce dont vous avez besoin pour survivre dans cet environnement aquatique. D’autre part, le jeu vidéo intègre mécanique pour profiter du nouveau scénario.

Ce n’est pas la seule nouvelle autour de Grounded cette semaine. La production vient sur Xbox Series X et Xbox Series S, intégrant plusieurs nouvelles fonctionnalités pour tirer parti du matériel des deux systèmes. Grounded garantit des performances à 60 FPS avec HDR, avec prise en charge de la 4K dans le cas de la console la plus puissante de Microsoft. Enfin, le jeu vidéo comportera un fidélité graphique plus élevée et temps de chargement plus rapides.

Si vous voulez en savoir plus sur le titre Obsidian Entertainment, vous pouvez consulter nos impressions approfondies avec Grounded, où le collègue Adrián Suárez a apprécié que le jeu vidéo offre un univers minuscule qui mérite d’être approfondi. Pour le moment il semble qu’il y en a déjà eu cinq millions qui ont accepté le défi, combien ce chiffre va-t-il augmenter avec l’arrivée de cette mise à jour?

En savoir plus: Grounded and Obsidian Entertainment.

